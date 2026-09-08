Jessica Pegula remonta y se instala en Semifinales de US Open; enfrentará a Sabalenka 

Jessica Pegula se clasificó a las Semifinales del US Open por tercera vez consecutiva tras remontar ante su compatriota Emma Navarro por 3-6, 6-4 y 6-3 en un partidazo.

La número 3 del mundo arrancó con problemas. Navarro, 26 cabeza de serie, se impuso en el primer set con dos quiebres y un juego más limpio en un encuentro marcado por errores y dobles faltas de ambas.

Pegula, que ya había remontado un set en la tercera ronda ante Leylah Fernández, fue encontrando ritmo en el segundo parcial. Mejoró la efectividad desde el fondo y cerró el set con un derechazo ganador tras un intercambio largo para igualar el marcador.

Jessica Pegula se instaló en Semis de US Open por tercera ocasión consecutiva Reuters

En la manga decisiva, Navarro se adelantó 2-1, pero Pegula respondió de inmediato y encadenó cuatro juegos seguidos. La estadounidense de 32 años cerró el partido con solidez, aunque falló el primer punto de partido, y se impuso tras dos horas y 21 minutos.

Es la jugadora con más victorias en sets en tres en la temporada (19) y se convierte en la más veterana de la Era Abierta en alcanzar semifinales de Grand Slam en más de un major en el mismo año por primera vez en su carrera.

Pegula vs Sabalenka en Semis de US Open

Jessica Pegula se medirá el jueves a Aryna Sabalenka, la número 1 del ranking y bicampeona defensora del US Open.

Será el tercer enfrentamiento consecutivo entre ambas en Nueva York: Sabalenka ganó la Final de 2024 (7-5, 7-5) y la Semifinal de 2025 (4-6, 6-3, 6-4).

En el historial general, Sabalenka lidera claramente por 9-4. En el US Open el dominio es total de la bielorrusa: 2-0. Pegula ha ganado algunos de los encuentros más recientes fuera de Nueva York, pero en Flushing Meadows la número 1 ha sido hasta ahora un muro infranqueable.