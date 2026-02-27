Javier Assad abrirá el debut de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La Selección Mexicana de Beisbol ya tiene definido al hombre que tomará la pelota en el arranque del torneo. Javier Assad, lanzador de los Cachorros de Chicago, fue designado como abridor del primer juego del equipo tricolor en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, programado para el 6 de marzo en Houston frente a Gran Bretaña, en lo que marcará el inicio del camino mexicano en el Grupo B.

El anuncio lo hizo el propio manager Benjamín Gil durante una entrevista en un programa de radio, a solo una semana del debut. La decisión confirma la confianza plena en el derecho tijuanense, quien ya sabe lo que es responder en escenarios de máxima presión con la franela nacional.

En la edición de 2023, Assad lanzó cinco entradas y dos tercios en blanco, incluida una actuación sólida ante Estados Unidos y otra más en el duelo de cuartos de final frente a Puerto Rico. En ese encuentro mostró carácter, control y lectura madura de cada turno, cualidades que hoy lo colocan al frente de la rotación mexicana en el arranque del torneo.

“Está demostrado que tiene todo para ser un abridor en Grandes Ligas, ojalá pronto le den esa oportunidad”, comentó Benjamín Gil al final del duelo contra Puerto Rico en 2023, respaldando públicamente el crecimiento del derecho.

Para el segundo compromiso, el elegido será Taijuan Walker, quien enfrentará a Brasil. El derecho aporta experiencia y recorrido. Desde su debut en MLB en 2013 ha superado las 1200 entradas lanzadas, acumulando repertorio y oficio suficientes para navegar juegos de tensión internacional.

La planificación del staff sufrió un serio ajuste tras la baja de Taj Bradley, quien decidió enfocarse en la pretemporada con los Twins. Su ausencia obliga a replantear escenarios y podría abrir la puerta a un uso más agresivo del bullpen, dependiendo de cómo evolucionen los primeros encuentros.

Con dos días de descanso intermedios entre los cuatro juegos, todo apunta a que Assad podría estar disponible nuevamente para el cuarto partido ante Italia, en un escenario donde México podría estar peleando su clasificación. Aún queda por definirse el abridor para el choque frente a Estados Unidos, uno de los duelos más exigentes del grupo.

México parte con un objetivo claro: igualar o superar el histórico tercer lugar de 2023 y, además, competir por uno de los boletos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que estarán en juego. El torneo otorgará dos plazas para el continente americano, destinadas a los dos mejores clasificados de la región, excluyendo a Estados Unidos, que ya tiene su lugar asegurado como país anfitriión.

Sin margen de error en el grupo, cada apertura será determinante. En un formato corto, donde los detalles inclinan la balanza, el rendimiento del cuerpo de lanzadores puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse en el camino… y entre asegurar presencia olímpica o comenzar a pensar en el siguiente ciclo.

El 6 de marzo, en Houston, la pelota tendrá nombre y apellido. Javier Assad será el encargado de marcar el primer paso del camino mexicano en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.