Javier Aguirre y el Valencia comenzarán participación en la Copa del Rey

El Valencia CF del técnico mexicano Javier Aguirre iniciará este miércoles 28 de octubre su participación en la Copa del Rey, midiéndose a la Unión Esportiva Tavernes, duelo que significará el estreno en el torneo del “Vasco”.

Aunque la UE Tavernes jugará administrativamente como local, las exigencias de aforo y logística televisiva de la Real Federación Española de Futbol obligaron a mudar la sede del partido a la casa del Valencia, el Estadio Mestalla.

Para el Tavernes, se trata del compromiso más importante en sus 92 años de historia; para el Valencia, de una cita donde están obligados a ganar, luego de no haber conseguido victorias en LaLiga en tres juegos consecutivos, al menos desde que llegó el técnico mexicano a dirigir al equipo.

Para dimensionar el cruce, la UE Tavernes milita en la Lliga Comunitat (sexta categoría del futbol español). Es un equipo regional de carácter semi-amateur cuyos futbolistas alternan los entrenamientos con sus profesiones habituales. Lograron su boleto a la Copa del Rey tras coronarse en la copa local.