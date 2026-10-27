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Javier Aguirre y el Valencia comenzarán participación en la Copa del Rey

El técnico mexicano aprovechará el torneo y el humilde rival -Unión Esportiva Tavernes- para conseguir su primer victoria al frente del equipo, después de tres partidos en LaLiga donde sólo ha conseguido dos empates y una derrota

Por: Sergio Alvarez

Javier "El Vasco" Aguirre coincidió en el malestar de los aficionados del Valencia: "bastante enojado, dolido, triste"
Javier "El Vasco" Aguirre debutará este miércoles en la Copa del Rey con el Valencia AFP

El Valencia CF del técnico mexicano Javier Aguirre iniciará este miércoles 28 de octubre su participación en la Copa del Rey, midiéndose a la Unión Esportiva Tavernes, duelo que significará el estreno en el torneo del “Vasco”.

Aunque la UE Tavernes jugará administrativamente como local, las exigencias de aforo y logística televisiva de la Real Federación Española de Futbol obligaron a mudar la sede del partido a la casa del Valencia, el Estadio Mestalla.

Para el Tavernes, se trata del compromiso más importante en sus 92 años de historia; para el Valencia, de una cita donde están obligados a ganar, luego de no haber conseguido victorias en LaLiga en tres juegos consecutivos, al menos desde que llegó el técnico mexicano a dirigir al equipo.

Para dimensionar el cruce, la UE Tavernes milita en la Lliga Comunitat (sexta categoría del futbol español). Es un equipo regional de carácter semi-amateur cuyos futbolistas alternan los entrenamientos con sus profesiones habituales. Lograron su boleto a la Copa del Rey tras coronarse en la copa local.

Es una buena posibilidad. Empezamos todos de cero, más de cien equipos e iremos reduciendo, a ver hasta dónde llegamos. Yo tengo mucha ilusión con la copa. hay que dar el primer pasito mañana", comentó el estratega mexicano, quien dará minutos a jóvenes talentos de la cantera.

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