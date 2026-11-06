Javier Aguirre evade la polémica del arbitraje previo al duelo contra el Real Madrid

Luego de conseguir su primera victoria como DT del Valencia el fin de semana pasado frente a un rival directo en el descenso como lo es el Elche, ahora Javier Aguirre buscará la hazaña de sumar puntos contra uno de los mejores equipos no solo de LaLiga, sino de toda Europa: Real Madrid.

En conferencia de prensa previo al encuentro, la prensa española intentó ‘calentar’ el partido cuestionado a Javier Aguirre sobre las polémicas arbitrales y como es que cada fin de semana José Mourinho arremete públicamente en contra de LaLiga y los colegiados.

Fiel a su costumbre el entrenador mexicano evitó hablar sobre temas de arbitraje y con una sonrisa de ‘oreja a oreja’ el ‘Vasco’ declaró que evita hablar de las prácticas del entrenador del Real Madrid para no meterse en un problema.

"No te voy a contestar, en menudo 'embolado' me metes".

Pese a esta ‘picante’ respuesta, Aguirre asegura que tiene total respeto a José Mourinho y el mexicano devolvió los elogios que recibió del entrenador merengue en la conferencia de prensa del Real Madrid.

“Es muy buen amigo, buen entrenador y solo tengo palabras de agradecimiento para él. Siempre ha sido un caballero conmigo, ha hecho historia y merece todos mis respetos”.

‘Vasco’ quiere que Mestalla pese vs el Real Madrid

Por otro lado Javier Aguirre es consciente de la rivalidad que se ha gestado entre ambos clubes durante los últimos años y hace un llamado a la afición para tener el mayo apoyo posible el día sábado.

El ‘Vasco’ sabe lo complicado que suele ser una visita al Valencia y en el último partido de Real Madrid en Mestalla, Aguirre quiere que el recinto sea un verdadero ‘infierno’ para el club merengue.

“Me lo imagino como siempre, un Mestalla que da miedo, aprieta, que se anime con el equipo, pero tenemos que corresponderles en el campo. Ojalá se dé todo con un buen resultado”.

Números de Javier Aguirre vs Real Madrid

El Real Madrid es el tercer equipo que más veces ha enfrentado Javier Aguirre en toda su carrera como entrenador y pese a que los registros no le favorecen al mexicano, el ‘Vasco’ tiene resultados importantes vs los merengues.

Tras un total de 27 enfrentamientos vs Real Madrid, Aguirre tiene un total de 16 derrotas, 7 empates y 4 victorias; números decentes teniendo en cuenta la calidad de equipos que tenía el ‘Vasco’ en sus enfrentamientos.