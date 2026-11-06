Javier Aguirre recibe elogios de Mourinho previo al Valencia vs Real Madrid

Este fin de semana el ‘Vasco’ afrontará su partido más importante desde que decidió regresar a España y recibirá al Real Madrid en lo que será la última visita del club blanco al histórico Mestella. Previo al duelo, José Mourinho, DT del conjunto merengue, se rindió en elogios hacía Javier Aguirre.

Mou compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva Valdebebas y señaló lo complicado que será el duelo ante Valencia a pesar de que el rival en turno se encuentra en puestos de descenso, pues con Javier Aguirre siempre son duelos del alta intensidad y muy peleados en el terreno de juego.

“Un entrenador como Javier Aguirre, que es muy difícil, con mucha experiencia vivida y que sabe perfectamente la filosofía que quiere para sus equipos. Será un partido difícil para nosotros. Para ganar hay que estar a tope"

Mourinho sin sentimiento especial hacía Mestella

En la temporada del adiós de Mestalla el partido vs Real Madrid sin duda es uno de los más importantes en el calendario para este histórico recinto. Sin embargo, parece que para José Mourinho este encuentro no tiene ningún sabor especial y prefiere concentrarse en sacar la victoria ante un rival que pronostica como muy complicado.

"No soy mucho de echar de menos cosas. Más que Mestalla, yo miro al Valencia como club. Lo más importante es el partido de mañana, el cual considero uno de los más difíciles de toda la Liga.

Mourinho sin interés en el Atleti vs Barça

El día domingo Atlético de Madrid recibirá a Barcelona en un duelo que tiene no solo implicaciones directas en la cima de la tabla sino también en el segundo puesto, pues será la oportunidad perfecta para que el Madrid recorte distancias ante uno de estos dos clubes.

Pese a que es un hecho que culés y colchoneros se ‘robarán’ puntos y le abrirán la puerta a los merengues, José Mourinho señala que le tiene sin cuidado el resultados entre los dos acérrimos rivales del Real Madrid y él estratega portugués solo se enfoca en sacar los tres puntos ante el Valencia del ‘Vasco’.

"Me gustaría que perdiesen los dos, pero no es posible. Es fácil porque uno de los dos va a perder puntos, este fin de semana sabemos que van a quedar puntos perdidos... y te digo, con toda la honestidad, me da igual lo que pase".