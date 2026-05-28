“La primera que me hagas te vas a...”; Aguirre amenazó a uno de sus jugadores en Selección

Javier Aguirre siempre ha sido un entrenador de carácter fuerte. A lo largo de más de 50 años dentro del futbol ha construido una reputación de exigencia, disciplina y liderazgo, algo que quedó reflejado en una anécdota que recordó Germán Villa durante una charla con el actual técnico de la Selección Mexicana.

Durante una entrevista realizada junto a Cuauhtémoc Blanco e Isaac Terrazas, el exmediocampista americanista contó una historia que ocurrió cuando comenzaba a integrarse al equipo nacional bajo las órdenes del Vasco.

Según relató Villa, fue llamado por Aguirre antes de una práctica durante una concentración del Tri. El entonces futbolista pensó que recibiría alguna indicación especial, pero se encontró con una bienvenida muy distinta.

“La primera que me hagas, te vas a ir a chingar a tu madre”, recordó Villa entre risas sobre las palabras que le lanzó el entrenador.

La anécdota provocó carcajadas entre los presentes y el propio Aguirre también se sumó al momento, dejando claro que aquella frase formaba parte de su manera de marcar la disciplina dentro de los grupos que dirigía.

Más allá de la anécdota, las palabras cobran relevancia porque reflejan una característica que el Vasco sigue valorando en los futbolistas que pretende llevar al Mundial 2026.

Reproducir Javier Aguirre habló del Mundial 2026, de la presión de jugar en casa y hasta recordó algunas de las anécdotas que marcaron su carrera en el Posscass de Compas.

Durante la conversación, Aguirre explicó que busca jugadores capaces de soportar la enorme presión que representará disputar una Copa del Mundo en casa. El seleccionador reconoció que incluso podría dejar fuera a algún futbolista más talentoso si considera que otro tiene una mayor fortaleza emocional.

“Intento elegir cuates equilibrados emocionalmente, que sean fuertes también”, explicó el entrenador.

El Vasco agregó que necesita futbolistas que no se derrumben ante la crítica, el entorno o los momentos complicados de los partidos. Según explicó, el objetivo es reunir un grupo que tenga personalidad suficiente para responder cuando el escenario sea adverso.

Como ejemplo mencionó al juvenil Gilberto Mora, a quien destacó por su carácter pese a tener apenas 17 años.

“Quiere la pelota, le pegan patadas y la vuelve a pedir”, comentó Aguirre al referirse al futbolista de los Xolos.

A unos días de la Copa del Mundo, el entrenador dejó claro que el talento sigue siendo importante, pero que la fortaleza mental será uno de los factores decisivos para definir la lista final. Y si alguien tenía dudas sobre la forma en que trabaja Aguirre, la historia contada por Germán Villa deja claro que la exigencia ha sido una constante durante toda su carrera.