Japoneses y regios calentaron el Mundial al estilo Rayado

MONTERREY.- Faltaban todavía ocho horas para el silbatazo inicial entre Japón y Túnez, pero para cientos de aficionados nipones el partido ya había comenzado.

Alrededor de las 14:00 horas, cerca de 200 seguidores japoneses se reunieron con aficionados de Rayados en un bar de la zona centro de Monterrey, donde durante varias horas compartieron comida, fotografías y una pasión futbolera que terminó borrando cualquier barrera cultural o de idioma.

Los tambores comenzaron a sonar apenas arrancó la convivencia. Lo que inició como una reunión entre visitantes y locales rápidamente se convirtió en una pequeña fiesta mundialista. Los aficionados japoneses siguieron los cánticos de la barra albiazul, levantaron bufandas y brincaron al ritmo de canciones que habitualmente retumban en el Estadio Monterrey.

Por momentos resultaba complicado distinguir quién había llegado desde Japón y quién había nacido en Nuevo León.

Uno de los organizadores del encuentro fue Asahu Ueda, uno de los líderes de la afición japonesa que acompaña a su selección durante la Copa del Mundo y que además mantiene una relación especial con Rayados.

“Monterrey es una ciudad que me encanta. Siempre quise conocerla porque soy aficionado de Rayados y ahora tengo la oportunidad de vivir un Mundial aquí”, explicó.

Su historia con el equipo albiazul comenzó a miles de kilómetros de distancia.

“Siempre me gustó el futbol mexicano. Cuando Rayados jugó en Japón pude seguir más de cerca al equipo y desde entonces me hice aficionado”, relató.

La pasión por el conjunto regiomontano incluso lo llevó a seguirlo fuera de México.

“He apoyado a Rayados cuando ha jugado en Japón y recientemente también fui a alentarlos en Estados Unidos. Me gusta mucho el futbol mexicano”, comentó.

La confianza de Ueda en la Selección de Japón también quedó reflejada cuando fue cuestionado sobre el recorrido que imagina para su equipo en el torneo.

“Vamos a terminar primeros de grupo y volveremos a Monterrey para el siguiente partido”, aseguró entre risas, provocando los aplausos de varios de los asistentes.

Aunque el convivio tenía como objetivo reunir a los aficionados japoneses que se encontraban en la ciudad, la presencia de seguidores de Rayados terminó convirtiéndolo en una muestra de la conexión que existe entre ambas aficiones.

Durante varias horas hubo intercambio de playeras, fotografías y conversaciones sobre futbol mexicano, mientras los tambores marcaban el ritmo de una tarde que tuvo mucho más ambiente de partido que de reunión informal.

Sin embargo, poco antes de las 16:30 horas comenzó la despedida. Los aficionados japoneses tomaron sus banderas, acomodaron sus instrumentos y emprendieron el camino rumbo al estadio.

Todavía faltaban más de cinco horas para la patada inicial.

Pero al final de cuentas eran japoneses.

Y los japoneses sí llegan temprano a todas partes.

Parque del Agua, punto de encuentro mundialista

A poco más de un kilómetro del Estadio Monterrey, el recién inaugurado Parque del Agua comienza a consolidarse como uno de los puntos de reunión favoritos para los aficionados durante la Copa del Mundo.

El espacio, abierto apenas este mes, ofrece amplias áreas verdes, un anfiteatro, juegos infantiles y zonas de descanso que durante la jornada fueron ocupadas por cientos de seguidores de Japón y Túnez, quienes convivieron sin incidentes en las horas previas al encuentro.

Al igual que ocurrió dentro y fuera del estadio, la presencia japonesa fue claramente mayoritaria. Sin embargo, los aficionados tunecinos, muchos de ellos con varios días ya instalados en la ciudad, también hicieron sentir su apoyo con banderas, cánticos y reuniones familiares, siempre dentro de un ambiente de cordialidad.

Además de los aficionados, el parque se ha convertido en un sitio habitual para los medios de comunicación que no cuentan con derechos para transmitir imágenes dentro de las zonas controladas por FIFA. Durante gran parte del día, reporteros y camarógrafos aprovecharon la afluencia de visitantes para realizar entrevistas y captar el colorido ambiente mundialista.

Por su cercanía con el estadio y las comodidades que ofrece, el Parque del Agua parece encaminado a convertirse en una parada obligada para miles de aficionados durante los próximos partidos que albergará Monterrey en la Copa del Mundo.