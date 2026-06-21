Ni la fiesta mundialista cambió la costumbre japonesa

MONTERREY.- Japón goleó, celebró, cantó. Pero no se olvidó de recoger la basura.

Mientras miles de aficionados nipones festejaban la victoria sobre Túnez en el partido número mil en la historia de las Copas del Mundo, decenas de ellos comenzaron a sacar bolsas azules y a recorrer las tribunas del Estadio Monterrey para recoger vasos, servilletas, envolturas y cualquier residuo que hubiera quedado después del encuentro, ante la mirada incrédula de aficionados y trabajadores del inmueble.

La celebración había sido intensa. Los goles fueron acompañados por cánticos, banderas y una comunión pocas veces vista entre los seguidores japoneses y los aficionados regiomontanos. Por eso, para algunos trabajadores del estadio, resultaba difícil creer que todavía quedara espacio para cumplir con una tradición japonesa que los ha hecho famosos alrededor del mundo.

“Estaban tan emocionados festejando sus goles, que pensé que se saldrían rápido a festejar y que se les iba a olvidar recoger la basura”, comentó entre risas una vendedora de cerveza que observó la escena desde las gradas.

Pero ocurrió exactamente lo contrario.

Mientras algunos aficionados seguían tomándose fotografías y celebrando la victoria, otros comenzaron a llenar bolsas con la basura acumulada durante el encuentro. En cuestión de minutos, grupos de seguidores japoneses recorrían las secciones donde habían permanecido durante el partido para dejar el área limpia antes de abandonar el estadio.

Para Harry Akiro, uno de los aficionados que viajó desde Japón para seguir a su selección, la explicación es sencilla.

“Esta tradición de Japón le parece extraña a mucha gente aquí en México. ¿Por qué limpiamos el estadio? Porque es parte de la cultura japonesa. Nosotros vivimos de una manera muy pacífica. Somos personas muy limpias”, explicó.

La costumbre se ha vuelto conocida en distintas competiciones internacionales, pero verla de cerca sigue llamando la atención. Más aún cuando ocurre después de una goleada y en medio de una celebración que parecía no tener fin.

México rompe prejuicios entre aficionados japoneses

La visita a la Copa del Mundo también cambió la percepción que muchos aficionados japoneses tenían sobre México antes de emprender el viaje.

Akiro pasó varios días de vacaciones en Cancún antes de viajar a Monterrey para acompañar a su selección y aseguró que la experiencia superó cualquier expectativa.

“México es una de las mejores vacaciones que he tenido en mi vida. La gente y el ambiente en México son extraordinarios. Es uno de los mejores países que he visitado”, aseguró.

El aficionado también reconoció el cariño de los mexicanos, el apoyo recibido hacia Japón y la hospitalidad encontrada durante su estancia en el país.

“Sabemos que muchos mexicanos han estado alentando a Japón y realmente lo apreciamos. Es muy especial que un país tan amable nos apoye. Es un gran placer jugar en México y también pasar nuestras vacaciones aquí”, señaló.

La escena volvió a provocar sorpresa entre quienes la presenciaron por primera vez. Ni la goleada, ni los festejos, ni la emoción de una noche histórica hicieron que los aficionados japoneses olvidaran una costumbre que consideran parte de su identidad.

Y una vez que las bolsas quedaron llenas y las tribunas limpias, la celebración continuó.

Algunos retomaron los cánticos, otros siguieron tomándose fotografías y varios más se dirigieron a diferentes puntos de Monterrey para prolongar una noche que difícilmente olvidarán. Recoger la basura no fue el final de la fiesta, apenas una pequeña pausa antes de seguir celebrando.