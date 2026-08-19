Alarma en el Bayern Múnich: Jamal Musiala revela la condición neurológica tras sus desmayos

La participación del mediocampista Jamal Musiala en el inicio de la Bundesliga se encuentra en duda tras sufrir dos desplomes consecutivos durante los partidos de pretemporada del Bayern Múnich. El talentoso atacante de 23 años se desvaneció al poco tiempo de ingresar al campo tanto el pasado sábado como el martes, encendiendo de inmediato las alarmas médicas y deportivas en el seno de la entidad bávara.

El diagnóstico médico revelado por Jamal Musiala

Buscando aclarar los rumores sobre su estado de salud, el propio futbolista explicó a través de sus redes sociales oficiales que ha sido diagnosticado con “crisis de ausencia breves, temporales, pero fácilmente tratables causadas por una disfunción neurológica”.

A pesar del fuerte impacto visual de estas manifestaciones en el terreno de juego, Musiala aclaró que no existe un riesgo adicional para su integridad física y reafirmó su compromiso con el deporte de alto rendimiento: “Quiero seguir viviendo mi vida cotidiana y mantener mi pasión por jugar al futbol”.

La reacción de la directiva del Bayern Múnich ante el drama

El suceso ha conmocionado por completo a la cúpula del club teutón en vísperas del arranque oficial de las competiciones de la temporada. Uli Hoeness, presidente honorario del Bayern, calificó la situación como un auténtico “drama” interno para la institución. “No pudimos prepararnos para esto, y primero tenemos que aprender cómo manejar esta situación”, reconoció la leyenda del club alemán, prometiendo a la par todo el apoyo de la directiva para superar el trance.

Por su parte, Max Eberl, director deportivo de la institución, analizó la enorme empatía recibida por la comunidad futbolística global, comparando el apoyo con otros momentos trágicos del fútbol internacional reciente.

Comparación histórica: Eberl equiparó las muestras de solidaridad con el desplome que sufrió Christian Eriksen durante la Eurocopa.

Eberl equiparó las muestras de solidaridad con el desplome que sufrió Christian Eriksen durante la Eurocopa. Perspectiva humana: "Todos entienden que el fútbol es la cosa más hermosa e insignificante del mundo y que hay asuntos mucho más importantes en juego", reflexionó el directivo.

Pese a la incertidumbre sobre los plazos exactos de su reaparición frente al Borussia Dortmund en la Supercopa y ante el Stuttgart en el debut liguero, la actitud del jugador se mantiene firme. Con el respaldo de los servicios médicos de la entidad y el apoyo incondicional del Bayern Múnich, Musiala confía en superar favorablemente el tratamiento asignado por los especialistas.