El efecto Matías Almeyda revoluciona a Rayados: Sacó al equipo de su zona de confort

El plantel de los Rayados de Monterrey ha dejado su zona de confort, o al menos así lo ha hecho ver el futbolista albiazul Ricardo Chávez. En rueda de prensa ofrecida este miércoles en las instalaciones de El Barrial, el defensor destacó los puntos fuertes del nuevo cuerpo técnico encabezado por el argentino Matías Almeyda, señalando que la plantilla ha erradicado por completo el conformismo experimentado en semestres anteriores.

Actualmente, Rayados marcha tercero de la clasificación con nueve puntos y busca dejar atrás el pésimo torneo que tuvieron el curso pasado. El cambio de mentalidad bajo la gestión deportiva de Almeyda ha sido clave para esta rápida reacción en la Liga MX. Su más reciente victoria de 6-1 sobre Bravos de Ciudad Juárez, es una muestra del cambio en la mentalidad del equipo con respecto al decepcionante torneo Clausura 2026.

¿Por qué ha revolucionado Almeyda a los Rayados?

"Cada persona llega por algo. Nos sacó de nuestra zona de confort. Este cuerpo técnico es excelente en sacar más compromiso, deseo, rendimiento en el juego, la última gota de sudor para dar", expresó el 'Rica', quien valoró que el estratega haya vuelto a impregnar en ellos, como futbolistas en activo, ese amor por el deporte.

Chávez detalló que cada entrenador tiene sus formas de enseñar futbol, pero resaltó la autenticidad del técnico argentino: "Viene Matías y ha hecho todo aquí por amor al deporte, la sensación de que haces esto porque lo amas, ese deseo de ganar como a las canicas y al futbol, y él nos lo ha sabido transmitir desde su persona".

Competitividad interna al nivel de una "final del Mundial"

El futbolista también destacó la unión que ha fomentado el timonel dentro del vestidor, así como la intensidad que se vive en los entrenamientos diarios de la escuadra regiomontana.

"Cuando hacemos interescuadras parece la final del mundo, la final del Mundial. Cada uno sabe y entiende que tenemos un equipo completo, que tenemos un equipo bastante competitivo", afirmó Chávez. El zaguero concluyó mencionando que, aunque los objetivos a veces puedan verse borrosos, la meta final del grupo es jugar para ser campeón.