Liga Mexicana de Beisbol descarta cambios para 2027 en temporada regular y playoffs

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ya definió uno de los puntos más importantes de cara a su próxima temporada. Después de analizar diferentes alternativas para modificar su sistema de competencia, la Asamblea de Presidentes determinó mantener el formato actual para 2027, por lo que cada equipo disputará 93 encuentros en la fase regular y seis novenas por Zona conseguirán su clasificación a los playoffs.

La decisión significa que la campaña 2027 conservará la misma estructura que se ha utilizado hasta ahora, tanto en el calendario como en la postemporada. Aunque existía la posibilidad de realizar ajustes para ampliar el número de participantes en la lucha por el campeonato o modificar los beneficios deportivos de los mejores posicionados, los directivos optaron por no implementar cambios para el siguiente año.

Una de las propuestas que se analizaron contemplaba ampliar de seis a siete los equipos clasificados por Zona. En ese escenario, los líderes de cada sector obtendrían su boleto directo a la segunda ronda de los playoffs, mientras que las novenas ubicadas entre el segundo y séptimo puesto disputarían una primera eliminatoria para definir a los otros tres invitados.

Horacio de la Vega, presidente de LMB X: @LMBBanorte

Los enfrentamientos de esa primera etapa habrían quedado establecidos de la siguiente manera: segundo contra séptimo, tercero frente a sexto y cuarto ante quinto. De esta forma, cuatro equipos por Zona conseguirían su pase a las Semifinales, mientras que el primer lugar tendría como recompensa evitar la ronda inicial de eliminación directa.

Otra alternativa mantenía los seis boletos por sector, aunque modificaba la distribución de los enfrentamientos durante la postemporada. Bajo ese planteamiento, los dos primeros lugares de cada Zona avanzarían directamente a la segunda ronda, mientras que los equipos ubicados en tercero y sexto, así como cuarto y quinto, disputarían las series correspondientes para completar los cuatro lugares de las Semifinales.

Además de estas opciones, también llegó a considerarse un formato más amplio, en el que ocho de los 10 equipos de cada Zona obtendrían su clasificación a los playoffs. Sin embargo, esta posibilidad quedó descartada antes de que la Asamblea de Presidentes tomara una determinación definitiva, por lo que no llegó a convertirse en una de las alternativas finales para la temporada 2027.

LMB se mantendrá igual en 2027 X: @LMBBanorte

Con este panorama, la LMB decidió mantener sin modificaciones su sistema de competencia para el próximo año. La temporada regular continuará con 93 partidos por novena y la clasificación a la postemporada seguirá reservada para los seis mejores equipos de cada sector, quienes buscarán avanzar en las distintas rondas rumbo al título.

Por otra parte, la Asamblea de Presidentes acordó dejar para 2028 la revisión de las propuestas que buscan modificar tanto el calendario de juegos como el formato de competencia.