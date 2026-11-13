Leagues Cup 2027: Estos son los 36 equipos que competirán por el título

La Leagues Cup ya tiene definidos a sus 36 participantes para la edición de 2027. Después de concluir la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), quedaron confirmados los 18 clubes que representarán al futbol estadounidense y que se enfrentarán a los 18 integrantes de la Liga MX en la quinta edición del torneo.

La competencia se disputará del 3 de agosto al 5 de septiembre de 2027 y tendrá como principal atractivo el regreso de los campeones de ediciones anteriores, además de la presencia de Toluca, que defenderá el título conseguido en 2026.

MLS completa sus 18 lugares para la Leagues Cup 2027

La clasificación de los equipos estadounidenses se determinó con base en las posiciones finales de la temporada regular 2026. Los nueve mejores clubes de cada conferencia consiguieron su boleto.

En la Conferencia Este clasificaron:

Charlotte FC

Chicago Fire

FC Cincinnati

Columbus Crew

Inter Miami

Nashville SC

New Egland Revolution

Orlando City

Philadelphia Union

En la Conferencia Oeste clasificaron:

FC Dallas

Houston Dynamo

Los Ángeles FC

Portland Timber

Real Salt Lake

San Jose Earthquakes

Seattle Sounders

St. Louis CITY SC

Vancouver Whitecaps

Entre las novedades destacan New England Revolution, Houston Dynamo, San Jose Earthquakes y St. Louis CITY SC, que regresarán al torneo después de ausentarse en la edición de 2026.

Nueve equipos de la MLS han participado en todas las ediciones de la Leagues Cup desde su creación en 2023: Charlotte FC, FC Cincinnati, Columbus Crew, Inter Miami, LAFC, Orlando City, Portland Timbers, Seattle Sounders y Real Salt Lake.

Toluca defenderá el título ante los clubes de la Liga MX

Por el lado mexicano, los 18 equipos de la Liga MX tendrán participación en el certamen:

América

Atlante FC

Atlas

Atlético de San Luis

Chivas

Cruz Azul

FC Juárez

León

Monterrey

Necaxa

Pachuca

Puebla

Pumas

Querétaro

Santos

Tigres

Tijuana

Toluca

La edición de 2027 también reunirá a todos los campeones anteriores de la competencia: Inter Miami (2023), Columbus Crew (2024), Seattle Sounders (2025) y Toluca (2026).

Además de la disputa por el trofeo de este año, los equipos competirán por tres lugares para la Copa de Campeones de la CONCACAF 2028. El campeón avanzará directamente a los octavos de final de esa competencia, mientras que el segundo y tercer lugar también conseguirán su clasificación.

Por ahora, la organización todavía no anuncia el calendario de encuentros, los rankings de los clubes ni los detalles completos del formato. La información se dará a conocer posteriormente.