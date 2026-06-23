¡Maldición!: La reacción de Jaime Jáquez tras enterarse de su cambio en el traspaso de Antetokounmpo

El seleccionado nacional mexicano Jaime Jáquez estaba en un gimnasio jugando basquetbol cuando de repente uno de sus conocidos se acercó para mostrarle la pantalla de su celular: Damm! (¡Maldición!) dejó escapar el delantero tricolor cuando vio que él formaba parte del grupo de jugadores a los que intempestivamente les había cambiado la vida en un segundo, pues formó parte del cambio que concretó el Miami Heat para hacerse de los servicios del estelar delantero griego Giannis Antetokounmpo.

Antetokounmpo es la más reciente de las superestrellas de la NBA que consuma un cambio de rumbos. En su caso parecía cuestión de tiempo para que los Bucks de Milwaukee traspasaran al delantero con el que volvieron a ser campeones de la NBA en 2021, después de 50 años de espera tras su primer título y quien se convirtió en uno de los jugadores más dominantes de la liga la última década en la que fue galardonado en las campañas de 2018-2019 y 2019-2020 como el Jugador Más Valioso, además de haber sido el MVP de aquellas finales contra los Phoenix Suns.

Sacudida en la NBA: Antetokounmpo se va a Miami

El periodista Shams Charania, de la cadena estadounidense ESPN, fue el primero en reportar cerca de la medianoche del lunes el movimiento que habían acordado las gerencias de Milwaukee Bucks y Miami Heat por el delantero griego, quien pasó sus primeras 13 temporadas en la NBA con los Bucks, como eje central del cambio múltiple, que también contempló selecciones del Draft.El paquete que recibe Milwaukee:

Talento Joven : El base anotador Tyler Herro y los prospectos Kel’el Ware y Kasparas Jakucionis .

: El base anotador y los prospectos y . Orgullo Tricolor : El alero mexicano Jaime Jáquez Jr. se muda a los Bucks tras un destacado inicio de carrera en la liga.

: El alero mexicano se muda a los Bucks tras un destacado inicio de carrera en la liga. Capital del Draft: La selección número 13 del Draft 2026, selecciones de primera ronda de 2031 y 2033, un intercambio de selección (pick swap) y una futura segunda ronda.

El nuevo panorama en la Conferencia Este

Con promedios individuales dominantes en su última campaña, registrando 27.6 puntos, 9.8 rebotes y 5.4 asistencias, Antetokounmpo llega a una de las culturas más exigentes. El impacto de su emparejamiento con Bam Adebayo proyecta de inmediato al Heat a la contienda por la Conferencia Este.

Los Bucks confían que los puntos de Herro y la versatilidad de Jaime Jáquez Jr. sirvan como los cimientos perfectos para el futuro de la franquicia.