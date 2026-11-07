Isaac del Toro vs Seixas, ¿a qué hora compiten el domingo 8 de noviembre?

El nuevo clásico del ciclismo va tomando auge: Isaac del Toro (22 años) vs Paul Seixas (20 años). Dos jóvenes que perfilan otra gran batalla sobre el asfalto, ahora la cita es en el EFGH Singapore Criterium, organizada por el Tour de Francia.

Día: 8 de noviembre.

Hora: 2:30 de la mañana aproximadamente, tiempo de la CDMX.

El Tour de Francia destaca el duelo que sostendrán Isaac del Toro y Paul Seixas Mexsport

La Grande Boucle destaca el enfrentamiento entre el mexicano y el francés, con una publicación especial en redes sociales: “Isaac del Toro vs Paul Seixas. ¡La rivalidad que iluminó el Tour de Francia llega a Singapur!”.

Ambos corredores forman parte de las cartas fuertes para el EFGH Singapore Criterium, que también estarán acompañados por Biniam Girmay (NSN Cycling Team) y Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).

El recorrido de este domingo tendrá como inicio y meta el Singapore Recreation Club Foto tomada de https://singaporecriterium.com/

La carrera, que inició en 2022, se desarrolla en un circuito urbano alrededor de Marina Bay, lejos de las montañas ideales para Isaac del Toro.

También será un duelo entre el UAE Team Emirates-XRG y el Decathlon CMA CGM, quienes se han repartido varios podios en la temporada 2026.

En el programa de este domingo, también habrá carreras femeninas, juveniles, Masters varonil, pero donde correrán “Torito” y Seixas será a las 4:30 de la tarde, hora local de Singapur.

Inicio y meta: Singapore Recreation Club.

Circuito: 2.45 kilómetros.

Vueltas: 25.

Recorrido total: 61.25 kilómetros.

Isaac del Toro viene con un paso ascendente en el ciclismo. En el Giro de Italia 2025 terminó segundo y fue líder de la Clasificación de los Jóvenes.

En 2026, el mexicano ganó el UAE Tour, Tirreno-Adriático, Tour Auvergne-Rhone-Alpes, Vuelta a Alemania y el Gran Premio de Montreal. En el Tour de Francia, finalizó tercer general y consiguió una victoria de etapa.

Por su parte, Paul Seixas se alzó con el triunfo en la Itzula Basque Country, donde subió al podio en tres etapas; ganó la Flecha Valona; obtuvo su primer Monumento al coronarse en Il Lombardia. Segundo en Strade Bianche y Lieja-Bastoña-Lieja. En el Tour de Francia 2026, tuvo una lucha con Isaac del Toro tanto en la general como en la clasificación de Jóvenes.