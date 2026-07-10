La Virgen de Guadalupe se convierte en la nueva cábala de Argentina rumbo a los Cuartos de Final

La Virgen de Guadalupe encontró un lugar inesperado en la concentración de la Sehttps://imagenes.excelsior.com.mx/files/main_image_813_542/assets/editor/image_placeholder.jpglección de Argentina durante la Copa del Mundo 2026. Lo que comenzó como un gesto espontáneo de una periodista terminó por convertirse en una de las cábalas más llamativas del vigente campeón del mundo en su camino rumbo a los Cuartos de Final.

La responsable de este peculiar ritual es la periodista argentina Manuela Moretta, quien durante la cobertura mundialista comenzó a llevar consigo una pequeña imagen de la llamada "Virgencita de la Scaloneta", una estampa de la Virgen de Guadalupe que rápidamente captó la atención de los futbolistas argentinos.

Desde entonces, la comunicadora espera a los jugadores en las zonas mixtas y pasillos de los estadios, donde varios elementos de la Albiceleste suelen detenerse para atender a los medios de comunicación. Ahí, además del micrófono, Moretta sostiene la imagen religiosa, invitando a los futbolistas a tocarla antes de continuar su camino.

Los primeros en sumarse al ritual fueron Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, dos de los líderes del vestidor argentino, quienes no solo tocaron la estampa, sino que también se persignaron antes de seguir su recorrido.

Una cábala que llegó con las victorias

La costumbre adquirió todavía mayor fuerza después de los dramáticos triunfos que consiguió la Selección de Argentina frente a Cabo Verde en Dieciseisavos de Final y posteriormente ante Egipto en los Octavos de Final.

En ambos compromisos, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni sufrió de más y tuvo que reaccionar en los minutos finales para mantener con vida la defensa del campeonato conquistado en Qatar 2022, situación que fortaleció la idea de que aquella pequeña imagen podía convertirse en un amuleto de buena suerte.

En un video publicado por la propia periodista en redes sociales, se observa el momento en que presenta la imagen a los futbolistas.

"Esta es la imagen que sacamos en la tribuna con todos los periodistas, la ha tocado Paredes y la tienes que tocar. Sacamos esta virgencita los periodistas y yo te invito a que la toques porque la vamos a guardar. Esta es la virgencita que tenemos ahí para ganar", comenta Moretta mientras muestra la estampa a Rodrigo de Paul y Leandro Paredes.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales entre los aficionados argentinos, quienes adoptaron la historia como una nueva muestra de las múltiples cábalas que históricamente han acompañado a la Albiceleste en los Mundiales.

La Guadalupana también tiene historia en el futbol

Aunque la Virgen de Luján es la patrona de Argentina, la presencia de la Virgen de Guadalupe, uno de los símbolos religiosos más importantes de México y de América Latina, refleja cómo la devoción trasciende fronteras cuando se trata del futbol.

No es la primera vez que una figura del balompié muestra públicamente su fe hacia la Guadalupana. Uno de los casos más conocidos es el del técnico Antonio "Turco" Mohamed, quien en distintas etapas de su carrera, incluso durante su paso por Pumas, utilizó prendas con la imagen de la Virgen como muestra de su devoción.

Otro ejemplo es el de Gerardo "Tata" Martino, quien durante su etapa al frente de la Selección Mexicana también expresó públicamente su cercanía con la Virgen de Guadalupe. A ellos se suma Rubens Sambueza, histórico futbolista del América, quien lleva tatuada la imagen de la Guadalupana en la pantorrilla derecha.

Ahora, en pleno Mundial 2026, la imagen de la Virgen vuelve a aparecer en uno de los escenarios más importantes del futbol internacional, convertida en una inesperada cábala para la vigente campeona del mundo, que buscará mantener vivo el sueño del bicampeonato en la recta final del torneo.