Cadillac F1 alista importantes mejoras en el GP de Hungría para el auto de Checo Pérez

Cadillac llega a su primera mitad de temporada en la Fórmula 1 aún sin sumar un solo punto y lo hace en un circuito que, de nueva cuenta, pondrá alta exigencia sobre el chasis desarrollado en Inglaterra; el Hungaroring, sede del Gran Premio de Hungría, última carrera previo al descanso de verano.

Tras completar el compromiso en suelo belga, Cadillac apuesta fuertemente por una serie de actualizaciones técnicas orientadas a corregir las falencias mecánicas detectadas en fechas recientes y optimizar el rendimiento del monoplaza MAC-26, especialmente en el sistema de refrigeración.

El trazado de Hungaroring representa una prueba sumamente exigente debido a sus secuencias de curvas entrelazadas de media y baja velocidad, acompañadas de temperaturas extremas en el asfalto. Ante este panorama, el director del equipo, Graeme Lowdon, explicó que este circuito "se adaptará un poco mejor a las características" de su auto en comparación con la cita previa, destacando que el objetivo principal será sumar rodaje a los nuevos tambores de freno integrados "para aliviar el problema que tuvimos en Austria".

En la carrera en Spielberg tanto el coche de Valtteri Bottas como el de Sergio Pérez abandonaron la competencia debido a problemas de temperatura. La misma situación podría presentarse en el Hungaroring.

Sergio Pérez lamentó no haber podido derrotar al Haas de Esteban Ocon. REUTERS

Ajustes clave y simulaciones de carrera en Budapest

Las modificaciones técnicas buscan otorgar mayor consistencia a Checo Pérez y Bottas, en un trazado donde el sobrepaso resulta sumamente complejo. Para acelerar la recolección de datos, el equipo estadunidense contará además con el piloto de pruebas Colton Herta, quien tomará el lugar de Valtteri Bottas durante la Práctica Libre 1 para acumular kilómetros de evaluación en pista.

La carrera será la segunda consecutiva luego de la visita a Spa donde el mexicano abandonó por un problema en los amortiguadores. Checo Pérez reconoció la complejidad logística de ligar dos eventos seguidos con configuraciones tan distintas, señalando que es un desafío "traer nuevas piezas mejoradas y sacar lo mejor de nosotros mismos cuando la temporada avanza a esta velocidad".

No obstante, el tapatío confía en que la cohesión del grupo permitirá cerrar la primera mitad del año con una actuación sólida.