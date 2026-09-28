Isaac del Toro va por la redención en la clásica Il Lombardía tras el trago amargo en el Mundial

El ciclista mexicano Isaac del Toro regresará a la actividad en Europa para disputar Il Lombardía el próximo 10 de octubre de 2026. La joven figura del UAE Team Emirates afrontará esta emblemática clásica de otoño tras registrar una destacada e histórica participación en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá, consolidándose en el pelotón internacional.

La tristeza de Isaac del Toro en el Mundial de Montreal

En territorio canadiense, el Torito hizo gala de una notable valentía que cautivó a la afición. A pesar de quedarse prácticamente sin apoyo en el tramo decisivo de un exigente recorrido de 273 kilómetros debido al desgaste prematuro de sus coequiperos de la Selección Mexicana, el bajacaliforniano encabezó la persecución de los escapados. No obstante, en los kilómetros finales le faltó la potencia necesaria para disputar el triunfo.

Su único objetivo real era conquistar el maillot arcoíris, descartando una postura conservadora orientada a asegurar un puesto secundario en la clasificación. Sin embargo, la victoria se le escapó por un margen mínimo. En un vibrante esprint final, cruzó la línea de meta en la quinta posición general, quedando a tan solo un segundo de acceder al podio de honor. Dicho podio fue encabezado por el estadounidense Brandon McNulty —su compañero de equipo en la escuadra árabe—, seguido por el australiano Michael Matthews y el neerlandés Mathieu van der Poel. Las lágrimas de Del Toro al concluir la extenuante jornada reflejaron la frustración ante una oportunidad histórica que se desvaneció en el último instante.El regreso a las carreteras de Italia

Impulsado por el deseo de superación personal, Il Lombardía se presenta como la plataforma ideal para su redención deportiva. El último monumento de la temporada ciclista evoca gratos recuerdos para el ensenadense, quien en la pasada edición de 2025 firmó una actuación memorable al alcanzar un destacado quinto lugar absoluto.

En aquella oportunidad, Del Toro desempeñó un papel determinante para asegurar la victoria de su jefe de filas, Tadej Pogacar. Además, reservó la potencia suficiente para imponerse en la llegada masiva a corredores consagrados de la talla del colombiano Egan Bernal y el británico Thomas Pidcock. De cara a este nuevo compromiso en territorio italiano, el ciclista de 22 años ya no se presenta como una promesa emergente, sino como un competidor consolidado y respetado en el circuito profesional del UCI WorldTour, respaldado por un año sobresaliente en el que logró subir al podio del Tour de Francia.