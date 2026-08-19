Victoria para Isaac del Toro en el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026

Isaac del Toro tuvo una excelente salida y llegó al límite en el inicio de la Vuelta a Alemania 2026 al ganar el prólogo (contrarreloj individual) con un tiempo de 3:08:48, superando en 1.73 segundos al francés Paul Magnier, quien estuvo al frente de los tiempos en casi todo el paso de los ciclistas, en un recorrido de 2.6 kilómetros.

El francés fue el ciclista número 32 en salir, mientras que el originario de Ensenada, Baja California, fue el penúltimo de 107 ciclistas.

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Con este resultado, Isaac del Toro confirma su estatus de favorito y es el primer ciclista que se viste de azul en la Vuelta de Alemania 2026.

“Salimos a darlo con todo. Había que correr riesgos, los corrí hasta dónde podía”, indicó Isaac del Toro.

Cuando se le preguntó cómo estaba su preparación física tras el Tour de Francia, el mexicano señaló: “Me siento bastante bien, tuvimos semanas de recuperación y estoy feliz de estar de vuelta”