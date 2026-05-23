Vinicio Castilla quiere ver a Isaac Paredes romper su récord

Isaac Paredes todavía está lejos de la cima histórica de jonrones para un mexicano en Grandes Ligas, pero para Vinicio Castilla eso no significa que no pueda alcanzarla algún día. El ex tercera base, dueño de 320 cuadrangulares en las Mayores, reconoció que le gustaría ver al pelotero de los Astros de Houston romper su marca y convertirse en el nuevo referente mexicano de poder.

Paredes vive otra temporada sólida en las Grandes Ligas y ya se encuentra muy cerca de alcanzar los 100 jonrones en su carrera. El sonorense suma actualmente 97 cuadrangulares y, con 27 años y 94 días, tiene amplias posibilidades de convertirse en el mexicano más joven en llegar a la cifra de 100.

La actual marca pertenece a Aurelio Rodríguez , quien alcanzó el centenar de cuadrangulares con 27 años y 238 días , mientras que Vinicio Castilla lo consiguió con 27 años y 325 días .

Claro que sí. Es un muchacho muy joven y ya está a punto de lograr los 100 cuadrangulares. Me encantaría que Isaac rebasara mi récord de jonrones en Grandes Ligas ”, aseguró Castilla en entrevista con Excélsior.

El histórico pelotero mexicano también destacó el valor que tiene lo que está haciendo Paredes dentro del terreno, especialmente por la cantidad de posiciones que le han pedido cubrir esta temporada.

Durante distintos momentos del año, el mexicano ha tenido actividad en primera, segunda y tercera base, algo que, de acuerdo con Vinny, no es sencillo para ningún jugador.

“No es nada fácil porque estás acostumbrado a jugar una posición y te ponen en otra posición”, explicó Castilla.

A pesar de ello, considera que Paredes ha respondido de buena manera gracias a sus condiciones físicas y capacidad para adaptarse.

“Isaac se ha adaptado muy bien. Isaac es un atleta, puede jugar segunda, puede jugar tercera. Obviamente todos sabemos que su mejor posición es tercera base, pero en segunda también lo ha hecho bien”, añadió.

Pero más allá de Paredes, Castilla considera que el beisbol mexicano atraviesa un momento muy positivo por el crecimiento de los jugadores de posición en Grandes Ligas, algo que durante muchos años no era tan común.

Reproducir El cañonero oaxaqueño habló de Isaac Paredes

“Fíjate que me da mucho gusto ver el repunte de los peloteros de posición mexicanos”, señaló Vinny.

Uno de los casos que más destacó fue el de Jonathan Aranda, quien se ha consolidado como pieza clave en la ofensiva de los Rays de Tampa Bay y ha firmado la mejor temporada de su carrera.

“Me da mucho gusto ver a Jonathan Aranda ser un pelotero que es el baluarte de la ofensiva de su equipo”, comentó Castilla.

El histórico tercera base considera especialmente importante que Aranda no solamente haya logrado establecerse en Grandes Ligas, sino convertirse en un jugador alrededor del cual gira parte importante de la ofensiva de Tampa Bay.

Además, también resaltó el impacto inmediato que ha tenido Brandon Valenzuela con los Azulejos de Toronto tras recibir la oportunidad por la lesión de Alejandro Kirk.

“Brandon Valenzuela, muchacho que se le dio la oportunidad con la lesión de Alex Kirk, está aprovechando esa oportunidad que le está brindando el equipo”, explicó.

Castilla aseguró que uno de los aspectos más positivos para el beisbol mexicano es ver cómo una nueva generación comienza a abrirse camino en Grandes Ligas y responder rápidamente cuando recibe oportunidades.

“Me da mucho gusto verlos, ver a mis paisanos triunfar”, finalizó Vinny.