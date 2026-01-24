Isaac Paredes será probado en segunda base durante el spring training de los Astros

Los Astros de Houston aprovecharán el spring training para probar una variante que podría redefinir su infield: Isaac Paredes trabajará en segunda base, además de mantener actividad en tercera y primera, como parte de un plan para darle flexibilidad al lineup desde el arranque de la temporada.

La idea fue confirmada por el manager Joe Espada, quien explicó que el equipo busca ser creativo, acomodar a sus mejores piezas y hacerlo sin comprometer la defensa ni la salud de sus jugadores.

Con Carlos Correa enfocado en consolidarse en la tercera base y Jeremy Peña establecido como shortstop titular, Houston analiza distintas combinaciones defensivas para mantener a todos activos.

“Paredes está sano, se vio bien en la pelota invernal y vamos a pedirle que juegue tercera, algo de primera y también que esté por momentos en segunda base durante el spring training”, señaló Espada. “No se sorprendan si lo ven fildeando rolas en la intermedia. Ya lo ha hecho antes”.

El movimiento no representa, por ahora, un cambio definitivo de posición, pero sí una evaluación concreta. Paredes es una de las piezas ofensivas más confiables del roster y su capacidad para adaptarse puede ser clave para él, especialmente en un equipo que prioriza la versatilidad defensiva.

Como dato contextual, Paredes no sería un improvisado en la intermedia. En su carrera en Grandes Ligas, ha disputado 456 entradas en segunda base, de un total de 4 mil 401 entradas defensivas, lo que representa poco más del 10 % de su trabajo a la defensiva. Sin embargo, no juega en esa posición desde la temporada 2023, por lo que las repeticiones que tendrá durante el campamento primaveral serán determinantes para saber si esa alternativa sigue siendo viable en el presente.

La segunda base quedó abierta luego de que José Altuve pasara a jugar el jardín izquierdo buena parte de la temporada pasada, y de que Mauricio Dubón, quien la cubrió prioritariamente, saliera en un cambio rumbo a Atlanta.

La ecuación defensiva de Houston pasa también por la consolidación de Correa en la esquina caliente, donde ha enfocado su trabajo desde el receso de temporada, mientras Peña permanece fijo en las paradas cortas. En ese escenario, la posibilidad de que Paredes cubra múltiples posiciones le daría a Espada mayor margen de maniobra para rotaciones, descansos y ajustes según el rival.

Por ahora, el mensaje desde el cuerpo técnico es claro: Paredes tendrá oportunidades reales en segunda base durante el spring training, y su desempeño ahí será parte del análisis que defina la estructura del infield de los Astros rumbo al inicio de la temporada.