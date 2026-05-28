Isaac Paredes queda a dos jonrones de los 100 en Grandes Ligas

Isaac Paredes sigue acercándose a uno de los registros más importantes para los peloteros mexicanos en las Grandes Ligas. El sonorense conectó cuadrangular durante la victoria de los Astros de Houston por 5-1 sobre los Rangers de Texas y quedó a solo dos jonrones de alcanzar los 100 de por vida en el mejor beisbol del mundo.

El antesalista sonorense Isaac Paredes, quien para este juego vio acción como primera base, se fue de 3-1 con un jonrón, dos carreras anotadas y una producida, siendo parte fundamental de una ofensiva que respaldó desde temprano al abridor Spencer Arrighetti.

El batazo de Paredes llegó en el primer episodio frente a Nathan Eovaldi, cuando Houston armó un ataque tempranero que también incluyó un cuadrangular de Jeremy Peña. Gracias a esa explosiva entrada, los Astros tomaron el control del encuentro y nunca volvieron a verse en desventaja.

Con su batazo, Paredes alcanzó 98 jonrones de por vida en las Mayores y se acercó a una marca que únicamente han conseguido tres mexicanos: el oaxaqueño Vinicio Castilla (320), el sinaloense Jorge Orta (130) y el sonorense Aurelio Rodríguez (124).

En la presente temporada, Paredes llegó a seis jonrones y 22 carreras producidas, cifras con las que se mantiene en el tercer lugar de los Astros en ambos departamentos.

Además de la producción ofensiva, Houston contó con una de las mejores jugadas defensivas de la jornada gracias a Cam Smith, quien evitó un cuadrangular de Brandon Nimmo con una espectacular atrapada sobre la barda del jardín derecho. El novato siguió la trayectoria de la pelota, calculó perfectamente el salto y le arrebató lo que parecía ser un jonrón seguro a la ofensiva de Texas.

La actuación de Smith respaldó una sólida salida de Arrighetti, quien trabajó seis entradas, permitió una carrera y tres imparables, además de encaminarse a su séptima victoria en los últimos ocho juegos que ha iniciado esta temporada.

Por parte de los Rangers, el sinaloense Alejandro Osuna apareció como titular en el jardín izquierdo. El mexicano se fue de 2-0 en el encuentro antes de abandonar el juego cuando fue reemplazado por un bateador emergente.