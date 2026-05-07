Atlante no quiere un estadio de lujo; promete precios para su gente

Atlante sabe perfectamente el escenario al que regresará. El renovado Estadio Banorte se ha convertido en uno de los inmuebles más cotizados del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026, con precios que en distintos eventos recientes han provocado quejas entre aficionados del América, Cruz Azul y de partidos internacionales. Sin embargo, los azulgranas quieren que su retorno a la Primera División tenga una esencia completamente distinta.

La directiva encabezada por Emilio Escalante ya trabaja en el análisis del costo de los boletos y dejó claro que la prioridad será mantener entradas accesibles para su afición, entendiendo que gran parte de la identidad del club está ligada a la cercanía con su gente.

“Estamos estudiando los precios, los estudiamos para poder llegar a un precio, pero conscientes de que debe de ser un precio para que venga la afición; vamos a ser muy puntuales de que el aficionado tenga la accesibilidad al estadio. Tiene que ser algo atractivo para la afición”, explicó el propietario del club.

La postura del Atlante aparece en un momento donde asistir al Estadio Banorte comienza a percibirse como una experiencia cada vez más costosa. La remodelación del inmueble y la expectativa por la Copa del Mundo han elevado el interés alrededor del estadio, pero también el temor de muchos aficionados de quedar fuera por temas económicos.

Por eso, dentro del club azulgrana existe la intención de no romper el vínculo con la grada popular que acompañó al equipo durante años complicados, incluso cuando estuvo lejos de los reflectores del máximo circuito.

“Depende de la respuesta de la afición, ya veremos qué es lo mejor para el club. Sabemos que habrá encuentros en que se van a llenar, pero no todos por la capacidad del estadio y conforme a eso ya lo determinaremos”, añadió Escalante.

La respuesta del público también determinará si el estadio abre todas sus zonas. En la última etapa del Atlante jugando como local ahí, únicamente se habilitaba la parte baja del inmueble, algo que podría repetirse dependiendo de la demanda.

Mientras tanto, el proyecto deportivo también comienza a tomar forma. Miguel Herrera confirmó la incorporación de Federico Vilar a su cuerpo técnico, sumando a una de las máximas figuras en la historia reciente del club.

“Tendré mi mismo cuerpo técnico, solo incrustaremos a Federico Vilar, una de las leyendas del equipo, fue parte importante y es de casa”, señaló el ‘Piojo’.

Herrera también reconoció que su fracaso con la selección de Costa Rica fue uno de los golpes más duros de su carrera, aunque considera que volver al Atlante representa una oportunidad ideal para reencontrarse.

“El fracaso con Costa Rica me dolió muchísimo, pero hay que levantarse de las derrotas y qué mejor que hacerlo con el equipo de mis amores”, aseguró el estratega.