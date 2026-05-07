Robinson Canó supera los 300 hits en otra noche histórica de los Diablos

Robinson Canó escribió otra página importante en su carrera dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, al conectar cuatro imparables y superar la marca de los 300 hits en territorio mexicano durante la aplastante victoria de los Diablos Rojos del México por 25-3 sobre El Águila de Veracruz en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El dominicano llegó al encuentro necesitando tres imparables para alcanzar la cifra redonda y terminó firmando una jornada de 6-4 con dos anotadas. Además, tres de sus cuatro hits fueron dobletes, permitiéndole llegar a 301 imparables en su trayectoria dentro de la LMB en medio de una auténtica exhibición ofensiva escarlata.

La ofensiva de los Diablos Rojos del México simplemente desbordó al pitcheo veracruzano. Los capitalinos terminaron la noche con 26 imparables, incluidos 11 dobletes, cifra con la que empataron el récord histórico de la LMB para un equipo en un solo juego.

Además de los tres dobletes de Canó, también conectaron batazos de dos estaciones Carlos Sepúlveda y Carlos Pérez con dos cada uno, mientras Juan Carlos Gamboa, Jon Singleton, José Marmolejos y Julián Ornelas agregaron uno por cabeza para completar la histórica marca.

La paliza comenzó a tomar forma desde temprano. Los escarlatas anotaron dos carreras en la segunda entrada y dos más en la tercera antes de explotar con un rally de 10 anotaciones en el cuarto episodio, terminando prácticamente con cualquier esperanza del conjunto jarocho.

Lejos de bajar el ritmo, la ofensiva capitalina agregó cuatro carreras en la quinta entrada y otras siete en la sexta para alcanzar las 25 rayitas, convirtiéndose en la segunda mayor cantidad de carreras anotadas por el club en el llamado “Diamante de Fuego”. Solamente quedan detrás de las 29 anotaciones que consiguieron frente a los Bravos de León el 5 de junio de 2019. Además, en 2023 también lograron 25 carreras al vencer 25-3 a los Tigres de Quintana Roo.

Otro de los grandes protagonistas fue Franklin Barreto, quien explotó con una actuación de dos cuadrangulares y siete carreras producidas al irse de 6-3. Por su parte, Carlos Pérez terminó de 5-4 con cuatro empujadas y cuatro anotadas, mientras Carlos Sepúlveda, Maikel Franco, José Marmolejos y Juan Carlos Gamboa impulsaron tres carreras cada uno.

En el montículo, Michael Mariot tuvo su debut como abridor con los Diablos y trabajó cuatro entradas de apenas dos hits sin permitir carrera, otorgando una base y recetando tres ponches. Después desfilaron Stephen Nogosek, Nick Vespi, Juan Pablo López y Jimmy Yacabonis para completar la victoria.

El triunfo fue para Nogosek, quien colocó su marca en 3-0, mientras el derrotado fue Jonathan Bermúdez, castigado con siete carreras en tres entradas de trabajo.

Ahora, los Diablos Rojos del México iniciarán una gira de seis encuentros comenzando este viernes en Puebla frente a los Pericos, con Justin Courtney perfilándose como probable abridor escarlata.