Messi deja esperando, otra vez, a la Liga MX

La Liga MX tendrá que seguir esperando a Lionel Messi. El astro argentino no disputará el Juego de Estrellas de la MLS por tercer año consecutivo, luego de que el Inter Miami le concediera un periodo de descanso tras su participación en la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con información de ESPN, tanto Messi como Rodrigo de Paul se tomarán unos días de recuperación antes de reincorporarse al equipo de Florida, después de disputar la Final del Mundial, en la que Argentina cayó 1-0 frente a España.

El capitán de la Albiceleste fue uno de los jugadores con mayor carga de trabajo durante el torneo. Disputó como titular los ocho partidos de Argentina y completó los 120 minutos de la Final, por lo que el club optó por privilegiar su recuperación antes de afrontar la recta final de la temporada de la MLS.

Con ello, el argentino tampoco estará disponible para enfrentar al combinado de la Liga MX el próximo 29 de julio, en un duelo que nuevamente se quedará sin la principal figura del futbol estadounidense.

Tres años sin el astro argentino

Será la tercera edición consecutiva del Juego de Estrellas en la que Messi no pueda medirse a las figuras del futbol mexicano.

En 2024, el campeón del mundo fue baja tras la lesión de tobillo que sufrió durante la Final de la Copa América. Un año después, en 2025, decidió priorizar el descanso y no asistió al evento, una ausencia que incluso le costó una suspensión de un partido por parte de la MLS.

Ahora, en 2026, el motivo vuelve a ser diferente. Tras una exigente Copa del Mundo, el Inter Miami respetará el periodo de recuperación recomendado por la FIFA y la FIFPRO, organismos que acordaron que los futbolistas cuenten con al menos 21 días de descanso al término de cada temporada o torneo de alta exigencia.

Además del Juego de Estrellas, Messi y Rodrigo de Paul tampoco estarán disponibles para los compromisos de la MLS frente al Chicago Fire, el 22 de julio, y el CF Montréal, el 25 de julio.

Durante el Mundial, Messi volvió a liderar a Argentina hasta una Final. Terminó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias, aunque la Albiceleste no pudo revalidar el título al caer por la mínima diferencia ante España.

Así, la espera de la Liga MX para enfrentar a Lionel Messi en el All-Star Game tendrá que prolongarse, al menos, un año más.