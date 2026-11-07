Inter Miami deja escapar ventaja de tres goles y Charlotte le saca el empate

En una noche decisiva en la MLS en el Nu Stadium, el Inter Miami desaprovechó una ventaja de tres goles y se dejó empatar (3-3) ante un Charlotte que nunca se rindió.

Ian Fray abrió el marcador al minuto 14 aprovechando un córner de Lionel Messi que rebotó en un defensor rival, Luis Suárez amplió la ventaja al 33’ con un remate cercano tras otro saque de esquina del argentino, y Rodrigo De Paul cerró el primer tiempo con un disparo de media distancia que dejó el 3-0 al descanso.

El dominio de los locales era total, la afición celebraba y el partido se perfilaba como un trámite cómodo en el cierre de la temporada regular.

Messi está en la espera del bicampeonato de la Bota de Oro en la MLS REUTERS

Sin embargo, el segundo tiempo dio un giro dramático. Liel Abada redujo la diferencia al 50’ y empató el partido en el marcador emocional con su doblete al 55’, aprovechando espacios y transiciones rápidas de Charlotte.

Cuando todo apuntaba a que el Inter Miami aguantaría la ventaja, Rodolfo Aloko apareció en el minuto 90 para convertir el rebote de un tiro de Tyger Smalls que había pegado en el poste y sellar el 3-3 definitivo.

El empate dejó a Miami segundo en la Conferencia Este con 60 puntos y ventaja de local en playoffs, mientras Charlotte sumó un punto valioso en una remontada histórica que silenció al Nu Stadium.

Messi, a la espera de la Bota de Oro en la MLS

Lionel Messi no pudo anotar este sábado frente a Charlotte, a pesar de generar peligro, asistir en los dos primeros goles de su equipo mediante córners y estrellar un disparo en el poste en los minutos finales.

El argentino termina la temporada regular con 26 goles en 30 partidos, manteniendo una ventaja de cuatro tantos sobre Petar Musa, del FC Dallas, quien llega a 22.

De confirmarse su liderazgo al término de la jornada, Messi se convertiría en el primer jugador en la historia de la Major League Soccer en lograr el bicampeonato del Botín de Oro, tras haberlo conquistado en 2025 con 29 goles.

A sus 39 años, el capitán del Inter Miami ha vuelto a demostrar su capacidad goleadora excepcional, aunque esta noche el gol se le resistió.