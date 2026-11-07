Messi cumple el sueño de un aficionado y firma sus históricas playeras del Barcelona y Argentina

Lionel Messi protagonizó un emotivo momento con uno de sus aficionados en las instalaciones del Inter Miami, luego de que un seguidor llegara con una impresionante colección de playeras que el astro argentino ha utilizado a lo largo de su carrera. El coleccionista cumplió uno de sus mayores sueños al conseguir que su ídolo autografiara cada uno de los jerseys que reunió durante años.

La colección llamó la atención por incluir uniformes de las distintas etapas profesionales de Messi, desde sus primeros años con el FC Barcelona, pasando por sus etapas en otros clubes, hasta su actual aventura en el futbol de Estados Unidos con el Inter Miami.

Entre las prendas también destacaban varias camisetas de la Selección Argentina, con la que el delantero conquistó títulos históricos, como la Copa América y la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Al mostrarle las piezas, el aficionado le pidió al futbolista que firmara cada una de ellas. Messi aceptó la petición y comenzó a plasmar su autógrafo en los diferentes jerseys. Mientras realizaba la actividad, el coleccionista aprovechó para contarle algunas de las historias y anécdotas detrás de cada camiseta.

El astro argentino escuchó con atención los relatos y se mostró sorprendido por la magnitud de la colección, que representa buena parte de su trayectoria en el futbol profesional.

Lionel Messi protagoniza emotivo momento con aficionado del Inter Miami

El encuentro quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó numerosas reacciones entre los seguidores del futbolista.

Gracias a la disposición de Lionel Messi, el coleccionista consiguió convertir una colección extraordinaria en un conjunto de piezas todavía más especiales, pues cada una ahora cuenta con la firma del propio campeón del mundo.

De esta manera, el aficionado consiguió un recuerdo invaluable junto a uno de los máximos referentes de la historia del futbol, quien volvió a demostrar su cercanía con sus seguidores al dedicar tiempo a cumplir uno de sus grandes sueños.