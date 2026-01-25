¡Insólito! Un canguro 'taclea' al líder de una competencia ciclista para desenlace de película

El inicio del calendario World Tour 2026 quedará marcado no solo por el triunfo del australiano Jay Vine (UAE Team Emirates), quien tuvo que recuperarse después de ser tacleado por un canguro para llevarse la victoria en la clasificación general.

Vine se coronó campeón del Tour Down Under este domingo, tras recuperarse de un accidente a alta velocidad provocado por dos canguros que saltaron directamente al pelotón cuando estaban transitando en una zona donde existía advertencia de que estos animales podían invadir el recorrido.

El incidente ocurrió durante la etapa final en Stirling, cuando el grupo viajaba a una velocidad estimada de 50 kilómetros por hora. Según los reportes, dos grandes canguros emergieron repentinamente de los arbustos, provocando una caída masiva. Vine, quien lideraba la clasificación general, no pudo esquivar a uno de los animales, impactando contra su parte trasera y cayendo al asfalto.

"La gente siempre me pregunta qué es lo más peligroso en Australia y siempre respondo: los canguros", declaró Vine tras la carrera. "Esperan escondidos en los arbustos hasta que no puedes frenar y saltan frente a ti. Hoy quedó demostrado. Uno de ellos se detuvo, fue a la izquierda, derecha, izquierda... y terminé golpeándolo".

El choque tuvo consecuencias serias para el desarrollo de la carrera. Mientras Vine logró cambiar de bicicleta dos veces y reintegrarse al grupo principal para defender su ventaja de 1 minuto y 3 segundos, otros no corrieron con la misma suerte. Tres ciclistas —Menno Huising, Lucas Stevenson y Alberto Dainese— se vieron obligados a abandonar la competición debido a las lesiones sufridas en el incidente. También se reportó que uno de los canguros resultó herido.

Además del peligro animal, la etapa anterior tuvo que ser recortada y se eliminó el ascenso a Willunga Hill debido al riesgo extremo de incendios y temperaturas que rozaron los 43 grados Celsius.

A pesar de la caída y de contar con un equipo diezmado —su compañero Jhonatan Narváez se había retirado el día anterior tras otra caída y Juan Sebastián Molano abandonó por fatiga—, Vine logró mantener la calma. Cruzó la meta con el tiempo suficiente para asegurar la victoria general por delante de Mauro Schmid y Harry Sweeny. La etapa final fue ganada al sprint por el británico Matthew Brennan (Team Visma), pero la historia del día fue la resiliencia de Vine ante un obstáculo inesperado de la fauna.