Infantino se rinde ante ‘Memo’ Ochoa por su histórico sexto Mundial

Guillermo Ochoa sigue sumando elogios tras haber disputado su histórico sexto Mundial y sumar 12 partidos en el torneo. En esta ocasión, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tuvo un emotivo mensaje para ‘Memo’ en redes sociales, en el que destacó el logro que alcanzó, luego de que Javier ‘El Vasco’ Aguirre le brindara minutos en el partido ante Chequia en el Estadio CDMX.

“Formar parte de seis Copas Mundiales de la FIFA y haber jugado en cuatro de ellas es algo de lo que debe estar increíblemente orgulloso. Además, fue maravilloso ver el recibimiento que le dio el público de la Ciudad de México tras entrar de cambio contra Chequia”, publicó Gianni Infantino.

El despeje de 'Memo' Ochoa fue clave para el tercer gol de México Reuters

Desde que empezó con el calentamiento, ‘Memo’ Ochoa recibió una tremenda ovación por parte de los aficionados. Ingresó a la cancha al minuto 78, en sustitución de Raúl ‘Tala’ Rangel, enseguida Edson Álvarez le colocó el gafete de capitán.

El tercer gol de México, anotado por Álvaro Fidalgo, comenzó con un despeje de puerta del cancerbero mexicano.

“Este logro es un testimonio de su calidad, trayectoria y compromiso con el futbol, lo que sin duda inspirará a otros en todo el mundo”, destacó Gianni Infantino.

Al final del encuentro, ‘Memo’ Ochoa recibió a su familia y agradeció el apoyo de los aficionados mexicanos, para después ser reconocido por sus compañeros de la Selección Mexicana.

El portero mexicano ha jugado seis Mundiales, en tres de ellos fue titular (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), en 2026 lleva 12 minutos, más el tiempo agregado del partido ante Chequia.

LOS NÚMEROS DE ‘MEMO’ OCHOA EN MUNDIALES:

- 12 partidos disputados.

- 6 victorias.

- 2 empates.

- 4 derrotas.

- 3 veces el Mejor Jugador del Partido.