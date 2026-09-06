Pato O'Ward finaliza en lugar 11 en Laguna Seca; queda cuarto en puntaje de IndyCar 2026

Pato O’Ward finalizó en el lugar 11 en la última fecha de la temporada 2026 de la IndyCar, celebrada en Laguna Seca, resultado que lo dejó cuarto en el puntaje general.

El mexicano intentó hacer funcionar una estrategia similar a la de los líderes, consistente en tres detenciones en pits, para la jornada de este domingo, en la que a pesar de que se suscitó un incidente en la primera vuelta, no volvió a tener más interrupciones.

Por ende, la gestión de los neumáticos duros y suaves fue crucial para avanzar en el pelotón en un circuito tan exigente como el californiano, además de que varios pilotos se la jugaron al hacer cuatro visitas a la zona de abastecimiento.

Fue así como O’Ward no pudo avanzar de la undécima posición en prácticamente todo el recorrido, manteniéndose detrás de pilotos como Marcus Ericsson y Kyffin Simpson.

Por ello, la combinación de resultados dejó al mexicano con 522 puntos, detrás de Kyle Kirkwood, quien se agenció el subcampeonato al superarlo por 23 unidades, y de Christian Lundgaard, quien su derrota por trece puntos en su salida de Arrow McLaren.

O’Ward obtuvo tres victorias este año, siendo los únicos tres podios a los que subió en esta campaña. Junto con Lundgaard y Simpson, fueron los únicos pilotos que completaron las 17 carreras del torneo.

McLaughlin, el último ganador de la temporada Travis Hinkle/IndyCar

Scott McLaughlin aprovechó una mala táctica de Alex Palou, quien usó neumáticos suaves muy temprano, pero acabaron desgastándose, para dominar la competencia, cediendo el liderato solamente durante sus tres detenciones en pits.

El neozelandés cortó su sequía de dos años y 35 competencias sin victorias, además de ser la tercera de Team Penske en este campaña y la primera en circuitos permanentes desde abril de 2024.

Kirkwood y Alexander Rossi completaron el podio, por delante de Malukas y Felix Rosenqvist. El español Palou, quien aseguró su quinto título la semana pasada, rescató la octava ubicación. En un año en el que sumó seis victorias y ocho 'pole positions', el español acabó 86 puntos adelante de Kirkwood.

A pesar de ser el único abandono de la carrera, gracias a un contacto que le propinó Sting Ray Robb en el comienzo, Dennis Hauger se quedó con el título de “Novato del Año”, venciendo a Mick Schumacher y a Caio Collet.

¿Cuándo arrancará la temporada 2027 de IndyCar?

La serie IndyCar tomará varios meses de descanso de cara a la temporada 2027, que arrancará el domingo 7 de marzo en St. Petersburg, Florida.