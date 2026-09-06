Mateo Chávez y el AZ Alkmaar remontan ante Heerenveen y mantienen paso perfecto

El AZ Alkmaar protagonizó una gran remontada como visitante y derrotó 3-2 al Heerenveen en la quinta jornada de la Eredivisie. Con este resultado, el equipo neerlandés llegó a 15 puntos, producto de cinco victorias consecutivas, y se mantiene como líder de la competencia.

Mateo Chávez fue titular con el AZ Alkmaar y disputó la primera mitad del encuentro. El defensa mexicano salió de cambio al comenzar el segundo tiempo, cuando el conjunto visitante buscaba reaccionar después de que el Heerenveen le diera la vuelta al marcador.

El AZ había tomado ventaja durante la primera parte, pero el cuadro local respondió y consiguió remontar antes del descanso. Ringo Meerveld marcó al minuto 30 para colocar el 2-1 y complicar el panorama para el equipo dirigido por el conjunto visitante.

Sin embargo, el AZ Alkmaar mostró capacidad de reacción en la segunda mitad. Mexx Meerdink apareció al minuto 69 para marcar el empate y devolverle la vida al conjunto neerlandés.

La remontada se completó al minuto 83. El AZ aprovechó un contraataque para encontrar el gol de la victoria y sentenciar el 3-2, asegurando tres puntos que le permiten mantener su arranque perfecto en la Eredivisie.

Mateo Chávez sigue sumando experiencia en Europa

Aunque Mateo Chávez solamente participó durante la primera mitad, el mexicano volvió a tener actividad con el AZ Alkmaar, equipo que atraviesa un gran momento en el futbol neerlandés.

Después de cinco jornadas, el AZ suma 15 puntos y presume una diferencia de goles de +11. El PSV Eindhoven ocupa el segundo lugar con 13 unidades.

El resultado permite al conjunto de Alkmaar mantenerse en lo más alto de la Eredivisie y confirmar su candidatura para pelear por los primeros puestos durante la temporada.