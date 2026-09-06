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León vs América EN VIVO | Leagues Cup 2026 Partido por el Tercer Lugar

El León, que necesita de la victoria para clasificar a Concachampions, se mide ante el América por el tercer lugar en la Leagues Cup 2026

Por: Eduardo Cristobal Colin

León vs América EN VIVO GRATIS Leagues Cup 2026
León vs América EN VIVO GRATIS Leagues Cup 2026Especial
Escudo del Club León
LEÓN
00
AMÉRICA
Logo Club América
EL PARTIDO POR EL TERCER LUGAR DE LA LEAGUES CUP SERÁ ENTRE EL CLUB LEÓN Y EL AMÉRICA. 
primer tiempo
Minuto 7BRIAN RODRÍGUEZ Y UN TIRO DESVIADO

Tiro libre en favor del América, pero el uruguayo mandó el disparo muy por encima del arco de León. 

Minuto 5SE SALVA EL AMÉRICA DEL GOL

Increíble falla de la defensa del América, le dejó el balón a Cambindo, pero el delantero de León se confió y se la estrelló a Tapia. 

Minuto 3LEÓN BUSCA EL GOL

Los Esmeraldas son los obligados a ganar el partido, por el pase a Concachampions, por ello se hacen de la posesión desde el inicio. 

Minuto 1INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del partido por el tercer de la Leagues Cup 2026 entre León y América, comienza. 

15:50 HrsASÍ FUE EL CALENTAMIENTO DEL LEÓN
15:40 HrsEL AMÉRICA YA CALIENTA

Los jugadores de las Águilas ya saltan al campo para el calentamiento previo al partido. 

15:30 HrsEL ESTADIO LISTO PARA EL PARTIDO
15:25 HrsLAS ALINEACIONES DE AMÉRICA Y LEÓN ESTA TARDE
15:15 HrsEL AMÉRICA SE HACE PRESENTE EN HOUSTON

El América ya llegó al estadio para enfrentar al Club León por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. 

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