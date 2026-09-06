León vs América EN VIVO | Leagues Cup 2026 Partido por el Tercer Lugar
El León, que necesita de la victoria para clasificar a Concachampions, se mide ante el América por el tercer lugar en la Leagues Cup 2026
Por: Eduardo Cristobal Colin
LEÓN
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AMÉRICA
EL PARTIDO POR EL TERCER LUGAR DE LA LEAGUES CUP SERÁ ENTRE EL CLUB LEÓN Y EL AMÉRICA.
primer tiempo
Minuto 7BRIAN RODRÍGUEZ Y UN TIRO DESVIADO
Tiro libre en favor del América, pero el uruguayo mandó el disparo muy por encima del arco de León.
Minuto 5SE SALVA EL AMÉRICA DEL GOL
Increíble falla de la defensa del América, le dejó el balón a Cambindo, pero el delantero de León se confió y se la estrelló a Tapia.
Minuto 3LEÓN BUSCA EL GOL
Los Esmeraldas son los obligados a ganar el partido, por el pase a Concachampions, por ello se hacen de la posesión desde el inicio.
Minuto 1INICIA EL PARTIDO
Los primeros 45 minutos del partido por el tercer de la Leagues Cup 2026 entre León y América, comienza.
15:50 HrsASÍ FUE EL CALENTAMIENTO DEL LEÓN
15:40 HrsEL AMÉRICA YA CALIENTA
Los jugadores de las Águilas ya saltan al campo para el calentamiento previo al partido.
15:30 HrsEL ESTADIO LISTO PARA EL PARTIDO
15:25 HrsLAS ALINEACIONES DE AMÉRICA Y LEÓN ESTA TARDE
15:15 HrsEL AMÉRICA SE HACE PRESENTE EN HOUSTON
El América ya llegó al estadio para enfrentar al Club León por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026.