Increíble: Hombre se cuela en estadio del Atalanta usando el año de fundación como código

En un hecho irreal, una situación inverosímil de la visa futbolística, un aficionado de origen británico que estaba de visita en Italia, en la ciudad de Bergamo, pudo ingresar al estadio de este equipo con teclear el año de fundación del club.

La historia ha dado la vuelta al mundo cuando se grabó en las afueras del estadio New Balance de Bergamo bajo un fuerte clima gélido.

Como no había acceso turístico dio una ronda por el área externa hasta que encontró el teclado de acceso de seguridad.

Al aire, y pensando en algo obvio, puso 1907, el año de fundación del club y ¿cual fue su sorpresa? que la puerta de entrada se abrió en automático.

Así pues, puedo ingresar hasta la cancha, sin que nadie se diera cuenta mientras el estadio descansaba antes del partido contra el Parma que ganó el Atalanta por goleada.

El aficionado ingresó a varios rincones del estadio sin causar daño a nada, sin robar nada y sin estropear ni mover nada. Después del recorrido turístico que tuvo por el New Balance Arena, salió como quien cierra el portón de su casa y regresó a su hotel.

El cuerpo de seguridad del Atalanta se dio cuenta unos días después cuando revisaban las grabaciones y cuando en las redes comenzó a circular la grabación.

El aficionado tuvo acceso en la zona por donde entran los autobuses para los partidos y que se mantiene alejada de los hinchas por unas puertas de acrílico. El control del teclado se encuentra al alcance y sin querer, descubrió que la clave es 1907, el año histórico del nacimiento del club.

El aficionado fue regalando el vídeo para que otros usuarios lo aprovecharan ya que en Italia como en muchos países, ingresar a un estadio vacío es una ilegalidad y se considera una transgresión de la propiedad privada.