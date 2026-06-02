¡Increíble despedida! Escoltan a la selección de Turquía

La selección de Turquía se llevó una tremenda despedida de su país para encarar el Mundial 2026, con una escolta de autos que acompañó el autobús de su combinado nacional por las carreteras de Estambul.

La caravana mostró un espíritu de unidad y solidaridad nacional, destacó la Federación turca.

La selección de Turquía salió de las instalaciones de Entrenamiento y Campamento de los equipos nacionales rumbo al Aeropuerto Internacional Atatürk, luego de su victoria 4-0 sobre Macedonia del Norte.

La carava de autos portó la bandera de Turquía en los cofres y en uno de los videos que circularon en redes sociales, se les vio hacerle el pasillo.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE TURQUÍA EN EL MUNDIAL 2026:

- Sábado 13 de junio: Australia vs. Turquía – Estadio Vancouver.

- Viernes 19 de junio: Turquía vs. Paraguay – Estadio de la Bahía de San Francisco.

- Jueves 25 de junio: Turquía vs EU – Estadio Los Ángeles.

La selección de Turquía se clasificó al Mundial 2026 como una de las cuatro últimas selecciones, luego de vencer a Kosovo en la repesca.

La última ocasión en que Turquía participó en un Mundial fue en 2022, cuando cayeron ante Brasil en semifinales. En aquella cita, se quedó con el tercer lugar, luego de vencer a la República de Corea, coanfitriona del torneo.

Su técnico Vincenzo Montella fue nombrado como seleccionados en septiembre de 2023, con lo que se convirtió en el cuarto italiano en dirigir a Turquía.