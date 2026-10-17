Imparable: Messi anota dos golazos y el Inter Miami vence al Atlanta United

En el Mercedes-Benz Stadium, Inter Miami no necesitó un inicio arrollador para imponer su jerarquía, pero con un Lionel Messi iluminado, venció al Atlanta United por 3-1.

El partido se mantuvo equilibrado durante buena parte de la primera mitad, con Atlanta United ordenado y peligroso en transiciones, hasta que, justo al filo del descanso, Germán Berterame cabeceó al fondo de la red un centro preciso de Luis Suárez para abrir el marcador.

Messi, a sus 39 años y apenas días después de haber cerrado su ciclo con la Selección Argentina, apareció para decidir el encuentro en apenas cuatro minutos de inspiración.

Al 56’ recibió de Berterame dentro del área, controló con la izquierda y definió con frialdad para poner el 0-2. Cuatro minutos después, en una contra fulminante, Suárez lo habilitó y el argentino volvió a resolver con un zurdazo al ángulo, completando su doblete y sentenciando el partido.

Su doblete elevó su cuenta goleadora en la MLS 2026 a 25 tantos y reforzó el liderazgo de un equipo que ya tiene el billete a los playoffs y aspira a repetir como campeón.

Messi alcanza los 936 goles en su carrera y sigue dominando la MLS

Con este doblete ante Atlanta United, Lionel Messi llegó a los 936 goles en su carrera profesional (sumando clubes y Selección mayor).

El rosarino continúa escribiendo una de las historias más extraordinarias del futbol moderno: después de haber cerrado su etapa internacional con 126 goles y un palmarés inigualable.

Lo mejor, es que en lo que va de 2026, Messi acumula 25 goles en la MLS regular, liderando de forma clara la lucha por la Bota de Oro.

A esa cifra hay que sumarle 15 asistencias en el campeonato, lo que lo mantiene también en la pelea por el liderato de asistencias y refuerza su candidatura a un tercer MVP consecutivo.