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Cruz Azul vs Juárez, EN VIVO Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga MX

Imágenes, goles y relato del partido entre Cruz Azul y Juárez, partido de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Banorte

Por: Arturo López

Cruz Azul - Juárez, partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Cruz Azul - Juárez, partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MXMexsport
Cruz Azul vs Juárez, partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Cruz A.
30
Juárez
Cruz Azul vs Juárez, partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
45+5'

¡Se termina el primer tiempo!

45+2'

¡¡¡¡¡GOOOOOL DE CRUZ AZUL!!!!! Omar Campos aprovechó un pase filtrado, se enfiló al área y ante la salida de Jurado remató a puerta

45+1'

En qué lío se estaba metiendo Jurado. Agustín Palavecino fue a presionar y el portero amagó con despejar y le salió

45'

Remate de cabeza de Estupiñan que pasó por encima del arco

Cruz Azul bajó el ritmo y el público empezó a presionarlos
Cruz Azul bajó el ritmo y el público empezó a presionarlosAFP
41'

¡¡¡Se salvó Cruz Azul!!! Remate que reventó el travesaño

39'

¡La que dejó ir Lira! Servicio peligroso de Charly Rodríguez y Erik no pudo controlar ni rematar el balón en el área

34'

Con los dos goles que les ha hecho Cruz Azul, el cuadro fronterizo suma 28 en contra para una diferencia de -20

Qué combinación: Alan Mozo - Charly Rodríguez
Qué combinación: Alan Mozo - Charly RodríguezAFP
28'

Francisco Nevárez se pintó de amarillo por las protestas contra el árbitro

24'

¡¡¡¡¡GOOOOOL DE CRUZ AZUL!!!!! Diagonal retrasada de Mozo y Charly Rodríguez remató al poste derecho

17'

¡Susto para La Máquina! Jose Rodriguez llegó al área y mandó un disparo cruzado que atajó Gudiño

14'

¡Cerca Cruz Azul! Charly Rodríguez punteó ligeramente el balón y fue a estrellarse con Sebastián Jurado

10'

Juárez trata de salir tocando el esférico y La Máquina ejerce presión alta

4'

¡¡¡¡¡GOOOOOL DE CRUZ AZUL!!!!! Servicio de Palavecino al corazón del área, la defensa quiso hacer fuera de juego, pero Andrés Montaño entró solo para desviar la dirección del esférico y sacudir las redes

¡¡¡Inicia el partido!!!

Se entona el Himno Nacional de México

De aplaudir lo que hace Juárez, salen con cinco canteranos

Cruz Azul va con paso perfecto sobre Juárez en su “casa”. De los siete partidos que los ha recibido, todos con victoria

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del Cruz Azul vs Juárez, partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX!

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