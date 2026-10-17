¿Quién es Tahiel Jiménez, el delantero de Santos que suma cinco goles en dos partidos?

Tahiel Jiménez se convirtió en una de las revelaciones del Apertura 2026 después de marcar cinco goles en sus dos primeras titularidades con Santos Laguna. El delantero mexicano de 20 años respondió a la oportunidad del entrenador Renato Paiva con una producción ofensiva que lo colocó entre los máximos anotadores mexicanos del torneo.

El rendimiento del atacante destaca por el poco tiempo que ha necesitado para conseguir esas cifras. Antes de enfrentar al Atlético de San Luis en la jornada 11, el veracruzano únicamente había disputado seis minutos en la derrota frente a Chivas.

Con este registro, Jiménez alcanzó seis goles oficiales con el primer equipo de la Comarca Lagunera y se ubicó como el segundo mexicano con más anotaciones en el certamen, una posición que comparte con Ricardo Marín, de Chivas.

Tahiel Jiménez marcó hat trick ante Querétaro. Jesus Cisneros/Mexsport

Tahiel Jiménez destaca por su promedio goleador

El delantero de Santos se encuentra detrás de Henry Martín, del América, quien suma siete tantos en el Apertura 2026 y es el mexicano con más goles en el torneo. Sin embargo, la diferencia está en los minutos que cada futbolista ha necesitado para marcar, pues el juvenil lagunero consiguió sus cinco anotaciones del torneo en apenas 175 minutos de actividad.

Esa cifra representa un promedio de un gol cada 35 minutos, una efectividad que explica la relevancia de sus actuaciones recientes. Su producción llegó después de recibir la oportunidad de iniciar dos encuentros consecutivos, en los que pasó de tener una participación limitada a convertirse en una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Nacido en Veracruz, Jiménez tiene ascendencia argentina y proviene de una familia ligada al futbol. Es hijo de Walter “Lorito” Jiménez, exjugador que llegó al balompié mexicano para defender a los Tiburones Rojos y posteriormente formó parte de Santos Laguna.

El joven atacante se desarrolló en las fuerzas básicas del conjunto lagunero antes de consolidarse en el primer equipo. Su recorrido ya incluye 40 partidos oficiales con la institución, en los que ha registrado seis goles.

Tahiel Jiménez tiene recorrido en la Selección Nacional de México. MEXSPORT

El recorrido de Tahiel Jiménez con la Selección Mexicana

El crecimiento del delantero también incluye experiencia internacional en categorías juveniles. Jiménez participó con México en la Copa Mundial Sub-17 de 2023, disputada en Indonesia, y en la Copa Mundial Sub-20 de 2025, celebrada en Chile.

Además, formó parte de la selección mexicana que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Estas participaciones integran su trayectoria en las categorías con límite de edad del representativo nacional, antes de que sus actuaciones recientes con Santos incrementaran su protagonismo.

Sus goles también coincidieron con una racha positiva del equipo, que alcanzó cinco victorias consecutivas en el torneo. La contribución ofensiva del veracruzano se convirtió así en un factor relevante para el momento que atraviesa el club.