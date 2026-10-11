Kily González quiere a Messi en la Copa Libertadores: “Nos encantaría”

La posibilidad de que clubes de la Concacaf regresen a disputar la Copa Libertadores ilusiona a Cristian ‘Kily’ González, técnico del Inter Miami, quien reconoció que le gustaría participar en el certamen sudamericano junto a Lionel Messi.

Ante los rumores sobre las gestiones que se habrían realizado en los últimos años para facilitar la participación de equipos de la región, el entrenador argentino aseguró que conoce las conversaciones en torno a esta posibilidad y destacó el atractivo que tendría para el conjunto de Miami.

No me sorprende, lo sabía, tengo entendido que se está buscando esa posibilidad hace varios años. Nos encantaría, estaría buenísimo, es de los pocos (títulos) que le pueden faltar a Leo. Creo que lo entusiasma también a él, veremos el tema en lo protocolar si se puede hacer o no. Nosotros estamos preparados para lo que sea”, expresó González.

La participación de Messi en la Copa Libertadores representaría una oportunidad para disputar uno de los torneos más importantes del futbol de clubes en Sudamérica, aunque su posible incorporación dependería de que se concrete un acuerdo que permita la presencia de equipos de la Concacaf.

Kily González se rinde ante Lionel Messi en el Inter Miami

Las declaraciones del entrenador se produjeron después de la victoria del Inter Miami por 4-0 ante el DC United, encuentro en el que Lionel Messi firmó un doblete.

Tras el resultado, González destacó el privilegio que representa trabajar diariamente con el astro argentino, a quien considera una figura excepcional dentro del futbol mundial.

Yo lo veo y te juro que no lo puedo creer. Tengo al mejor del mundo todos los días”, comentó el técnico.

Messi exige al Inter Miami y es ejemplo para sus compañeros

Más allá de su talento y trayectoria, el Kily González también resaltó la exigencia y disciplina de Messi, aspectos que, según explicó, impulsan al resto del plantel a mantener un alto nivel de rendimiento.

Nos obliga a todos, se enoja ante una jugada que no sale bien, nos exige de tal manera que ninguno puede relajarse, esto nos desafía para mejorar como club, cuerpo técnico y compañeros. En mi caso, me llena de orgullo intentar estar a la altura de lo que representa en todo el mundo”, concluyó.

Por ahora, la posibilidad de ver a Lionel Messi y al Inter Miami en la Copa Libertadores permanece sujeta a las condiciones deportivas e institucionales que permitirían la participación de clubes de la Concacaf. Sin embargo, las palabras del entrenador dejan claro el interés que existe en el entorno del equipo estadounidense por afrontar un desafío de esta magnitud.