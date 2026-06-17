La IA del fuera de lugar: la tecnología que ve lo que el ojo humano no puede

Durante décadas, el fuera de lugar fue una de las decisiones más discutidas del futbol. Bastaba una carrera mal calculada, una rodilla adelantada o una línea mal percibida para cambiar el rumbo de un partido. En 2026, esa jugada entra en una nueva etapa: la del arbitraje asistido por inteligencia artificial.

El sistema avanzado de fuera de lugar semiautomático combina información del balón conectado, cámaras instaladas en los estadios, modelos tridimensionales de los jugadores y algoritmos capaces de reconstruir una jugada en segundos.

De acuerdo con FIFA, esta tecnología funciona como una herramienta de apoyo para que los oficiales de video puedan tomar decisiones más rápidas, reproducibles y precisas.

¿Cómo funciona el fuera de lugar semiautomático con la tecnología del balón?

La lógica parece simple, pero detrás hay una enorme arquitectura de datos. FIFA explica que el balón conectado integra un sensor IMU capaz de capturar información alrededor de 500 veces por segundo, mientras los sistemas ópticos de seguimiento cruzan esos datos con la posición de los futbolistas.

Esa combinación permite identificar con mayor precisión el instante del contacto y revisar si un jugador estaba en posición adelantada.

El balón conectado incorpora un sensor IMU que registra movimientos y contactos para apoyar la detección de fuera de lugar. Alexandro Medrano

La versión avanzada del sistema también incorpora reconstrucciones tridimensionales para explicar mejor las jugadas.

Los modelos digitales permiten ubicar con más claridad partes del cuerpo como hombros, rodillas, pies y otras referencias clave en acciones cerradas.

Pero la tecnología no sustituye al árbitro: mide, compara y alerta; la decisión final sigue dentro del flujo arbitral.

Los modelos corporales digitales permiten identificar puntos anatómicos clave para analizar posiciones de los jugadores. Alexandro Medrano

¿El fuera de lugar semiautomático tiene fallos?

Uno de los primeros casos que puso a prueba este sistema ocurrió el 13 de junio de 2026, en el partido entre Qatar y Suiza.

Reuters reportó que, en la primera parte, Remo Freuler fue derribado por el portero Mahmoud Abunada y que el árbitro señaló penalti tras una revisión. Breel Embolo convirtió el cobro para Suiza.

La duda pública nació porque la transmisión no mostró el gráfico 3D que normalmente ayuda a explicar si había o no fuera de lugar en la jugada previa.

FIFA Media informó que una falla técnica temporal impidió generar la animación de “onside” en ese momento, aunque el proceso de revisión arbitral siguió su curso.

Una falla técnica impidió mostrar la reconstrucción gráfica de una jugada revisada por el VAR durante el partido Qatar vs Suiza del 13 de junio de 2026. Alexandro Medrano

La ausencia de esa imagen generó críticas y dudas entre aficionados y comentaristas. The Guardian también registró la incertidumbre que provocó la jugada durante la cobertura del partido.

El punto de fondo no era sólo si la revisión había sido correcta, sino algo más delicado: si el público podía entender por qué se tomó esa decisión.

El caso dejó una lectura clave: en el futbol hiperconectado no basta con resolver una jugada; también hay que explicarla con claridad.

La tecnología arbitral puede funcionar, pero si el público no ve la evidencia, la confianza se debilita. La transparencia visual ya forma parte de la experiencia del partido.

La inteligencia artificial asiste al arbitraje mediante alertas y análisis, pero la decisión final permanece en manos de los árbitros. Alexandro Medrano

Por eso, la inteligencia artificial del fuera de lugar no debe entenderse como un reemplazo del árbitro, sino como una herramienta de apoyo.

La IA mide, compara y alerta. El árbitro interpreta, valida y decide. En el futbol del futuro, la bandera del asistente ya no está sola: detrás de ella hay sensores, cámaras y millones de datos tratando de resolver una de las jugadas más polémicas del juego.

El fuera de lugar del futuro no se decide sólo con una línea en pantalla. Se decide con datos, inteligencia artificial y una última revisión humana.