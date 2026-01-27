River Plate techará el Monumental y será uno de los estadios más grandes del mundo

El River Plate de Argentina anunció este martes la ampliación y techado de su icónico estadio Monumental, en la ciudad de Buenos Aires, que pasará a tener uno de los mayores aforos del mundo con lugar para 101,000 espectadores. Esta obra modernizará la casa de los Millonarios y, con ellos, reafirmará su posición como un pilar en la infraestructura deportiva global.

El recinto de River, oficialmente denominado Estadio Más Monumental, es el más importante del país. Históricamente, albergó la final del Mundial de Argentina 1978 y, en la actualidad, recibe habitualmente los partidos como local de la selección argentina, comandada por el astro Lionel Messi, consolidándose como la sede por excelencia del futbol del país sudamericano. Con su capacidad actual de 85 mil espectadores, el Monumental es ya el estadio más grande de Sudamérica, y una vez que terminen las obras de ampliación, dispondrá de un aforo que lo colocará entre los escenarios deportivos más imponentes a nivel mundial, a la altura de gigantes europeos y americanos.

Jugadores de River, después de un entrenamiento. X: @RiverPlate

El proyecto de expansión es una de las iniciativas de infraestructura más ambiciosas en la historia reciente del futbol argentino. La adición de nuevas tribunas inferiores, el acercamiento de los asientos al campo de juego y la instalación de un techo integral son los pilares de la remodelación. Este techado, además de brindar protección a todos los asistentes, mejorará la acústica, creando una atmósfera aún más intensa y única, característica de los grandes clásicos del futbol argentino. Se espera que la modernización eleve los estándares de confort y seguridad para los socios y simpatizantes.

La inversión detrás de esta renovación es multimillonaria y se financia a través de diversas fuentes, incluyendo preventas de palcos y abonos, así como acuerdos de patrocinio. Se estima que los costos superarán los 100 millones de dólares. Para la directiva del equipo, la obra es un paso esencial para el crecimiento institucional, proyectando al club en el ámbito económico y social.

La finalización del proyecto convertirá al Monumental en un polo de eventos de clase mundial, capaz de albergar partidos de futbol de alto nivel y espectáculos musicales y otras ceremonias de gran envergadura. Este paso audaz de River Plate le permitirá seguir compitiendo con la élite del futbol mundial.