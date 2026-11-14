"Son tonterías", Zidane protege su relación con Mbappé

El seleccionador francés Zinedine Zidane indicó este sábado que Kylian Mbappé, baja en Italia el jueves (derrota 3-1), está en condiciones de disputar el encuentro contra Turquía, decisivo para la clasificación a los cuartos de la UEFA Nations League, el domingo en Burdeos.

"Mañana estará con nosotros", declaró Zidane.

Tocado en los isquiotibiales el miércoles, en la víspera del desplazamiento a Italia (derrota 3-1), el capitán francés ya había sido baja después del primer partido de la era Zidane en Turquía (1-0), el 25 de septiembre, a causa de una lesión en la rodilla izquierda.

De esta forma Mbappé se ha perdido los cuatro últimos encuentros de la selección francesa.

La presencia del máximo goleador de la historia de los Bleus (107 partidos, 67 goles) "lo cambia todo", añadió Zidane.

"Prefiero tenerlo con nosotros que no tenerlo", continuó.

Preguntado por su relación con el delantero del Real Madrid, el seleccionador respondió que se desarrolla "perfectamente", desmintiendo las fricciones relatadas por algunos medios.

"No puedo impedir que se diga lo que se dice; son tonterías. Es bastante molesto", prosiguió.

Segunda del grupo 1 e igualada a puntos con Italia, primera, Francia necesita un empate contra Turquía para lograr su clasificación para los cuartos de final de la Nations League.

BFG