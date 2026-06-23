México vs. Chequia: Horarios y canales para ver el Mundial 2026 este 24 de junio

La última jornada de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 inicia este miércoles 24 de junio, con México realizando su último partido de esta etapa ante Chequia, pero también con toda la actividad del grupo A, B y C cerrando para comenzar a definir los dieciseisavos de final.

Chequia vs. México, horario y cómo ver

La Selección Mexicana tiene su boleto asegurado como líder del grupo A, pero existen varias dudas sobre la alineación que usará en el duelo ante los europeos, especialmente si alineará a Guillermo Ochoa en la portería como un homenaje. Por su parte, el cuadro europeo arriba con la urgencia absoluta de sumar tres unidades tras cosechar apenas un punto, producto de su reciente igualada ante Sudáfrica. Solo así buscaría su pase.

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Transmisión por televisión abierta: Disponible a través de la señal de Canal 5 y Azteca 7.

Otras opciones de transmisión: El juego se podrá sintonizar mediante TUDN y la plataforma de streaming ViX.

Resto de la jornada del 24 de junio de 2026

Suiza vs. Canadá

El liderato del Grupo B estará en juego en territorio canadiense. La escuadra de la hoja de maple se ubica en la cima y se enfrentan a un equipo que también tiene cuatro unidades. El partido definirá al mejor del sector.

Horario: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Transmisión por televisión abierta: Sin televisión abierta.

Otras opciones de transmisión: Solo por el sistema de streaming ViX.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

Los dos buscan el último tanque de oxigeno en el grupo B pensando en ser uno de los mejores terceros. Con un solo punto en la bolsa para ambos, la victoria es crítica para quien aún pretenda seguir con vida.

Horario: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Transmisión por televisión abierta: No habrá

Otras opciones de transmisión: Transmisión exclusiva a través de la plataforma de streaming ViX.

Escocia vs. Brasil

Brasil quiere cerrar la actividad del Grupo C con una victoria contundente. México debe estar atento a este partido ya que Escocia podría ser un rival en los 16vos de final.

Horario: 16:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Transmisión por televisión abierta: No habrá posibilidad de verlo.

Otras opciones de transmisión: Por el sistema de streaming ViX.

Marruecos vs. Haití

El conjunto africano tiene todo a su favor para cerrar el pase del grupo C, donde marchan empatados con Brasil con cuatro puntos. El escenario es ideal al encarar a una escuadra que ya suma dos derrotas.

Horario: 16:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Transmisión por televisión abierta: Sin transmisión.

Otras opciones de transmisión: ViX.

Sudáfrica vs. Corea del Sur

La actividad en Monterrey definirá el cierre del grupo A. Los surcoreanos necesitan conseguir las tres unidades para asegurar la segunda plaza del sector, mientras que los africanos se aferran a su último tanque de oxigeno necesitando de una victoria para saltar al segundo.