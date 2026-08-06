‘El Chucky’ Lozano, muy cerca del LA Galaxy

El regreso de Hirving ‘El Chucky’ Lozano a las canchas está cada vez más cerca. Después de estar unos meses sin jugar, el mexicano está cerca de fichar con el LA Galaxy, equipo de la MLS.

“El Chucky” Lozano llegaría a modo de préstamo por un año y con opción a compra al cuadro dirigido por Greg Vanney. Se especula que llegaría como Jugador Designado, por lo que mantendría el alto costo de sueldo que percibe en San Diego FC, unos 9.3 millones de dólares por temporada.

Hirving 'El Chucky' Lozano no participó en el Mundial 2026 Mexsport

De acuerdo a distintos reportes de prensa, San Diego y LA Galaxy están cerrando los detalles de su fichaje.

Hirving “El Chucky” Lozano es el cuarto jugador mejor pagado en la MLS, por detrás de figuras como Lionel Messi, Son Heung-min y Rodrigo de Paul.

A principios de enero de 2026, el cuadro que milita actualmente en la Leagues Cup 2026 anunció la salida del mexicano por problemas internos, pero éste se negó a salir, por lo que siguió entrenando con el equipo. La situación provocó que se perdiera el Mundial 2026.

"El Chucky" Lozano lleva varios meses sin jugar, después de que San Diego le comunicara que no entraba en sus planes Mexsport

Con San Diego, “El Chucky” Lozano disputó 27 partidos, colaborando con 9 goles y 10 asistencias.

LOS JUGADORES MEJORES PAGADOS DE LA MLS:

1) Lionel Messi con 28.3 millones de dólares anuales.

2) Son Heung-min con 11.2 millones de dólares anuales.

3) Rodrigo de Paul con 9.7 millones de dólares anuales.

4) Hirving ‘El Chucky’ Lozano con 9.3 millones de dólares anuales.

5) Miguel Almirón con 7.9 millones de dólares anuales.