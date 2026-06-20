Javier Aguirre da tarde libre al Tri tras amarrar el liderato en el Grupo A del Mundial

La Selección Mexicana disfrutó de una tarde libre este sábado luego de que el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre decidiera otorgar unas horas de descanso al plantel tras el entrenamiento matutino en el Centro de Alto Rendimiento.

La medida tuvo como objetivo permitir que los jugadores se desconectaran de la rutina de la concentración y recuperaran energías de cara a los próximos compromisos del Mundial 2026, además de reducir la carga mental que implica disputar una competencia de máxima exigencia.

México disfruta el liderato del Grupo A

El descanso llegó en un momento inmejorable para el Tri, que ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda tras vencer a Corea del Sur y quedarse con el liderato del Grupo A.

Con el boleto en mano, el ambiente dentro de la concentración es de mayor tranquilidad, lo que permitió al cuerpo técnico brindar un espacio para que los futbolistas convivieran con sus familiares y atendieran asuntos personales.

Aguirre ya piensa en República Checa

Tras concluir su tiempo libre, los integrantes de la Selección Mexicana deberán reincorporarse al campamento base para continuar con la preparación del encuentro frente a República Checa.

Incluso, existe la posibilidad de que Javier Aguirre realice algunas modificaciones en la alineación para administrar cargas y dar minutos a más jugadores del plantel durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.