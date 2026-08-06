Golpe al Real Madrid: Rodri habría elegido al Barcelona como su próximo destino

Rodri Hernández, campeón del mundo con España hace unas semanas, ha sido uno de los jugadores más mencionados durante el mercado de fichajes de verano ante la posibilidad de que deje al Manchester City de Inglaterra.

En un principio, reportes de la prensa española colocaban al mediocampista como una posible incorporación del Real Madrid. Sin embargo, este jueves la situación dio un giro y Rodri habría elegido al FC Barcelona como su próximo equipo.

El futbolista español ya habría comunicado su decisión a las partes involucradas, mientras que el conjunto blaugrana trabaja para llegar a un acuerdo con el Manchester City y concretar el traspaso.

El Real Madrid estaba interesado en Rodri. REUTERS

Rodri Hernández habría elegido al Barcelona

De acuerdo con el periodista español Gerard Romero, Rodri Hernández habría dado el sí al FC Barcelona y comunicado su intención de jugar con el equipo catalán durante la temporada 2026-2027.

Según la información de Romero, el mediocampista también habría notificado al Manchester City su interés por vestir la camiseta blaugrana, dejando de lado la posibilidad de incorporarse al Real Madrid.

Con la decisión del futbolista, el siguiente paso estaría en las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City para definir las condiciones de la operación.

El conjunto catalán ya estaría trabajando para cerrar los detalles del traspaso. Deco, director deportivo del Barcelona, habría tenido un papel importante para convencer al futbolista de elegir al equipo blaugrana.

En cuanto a la operación, Diario Marca reporta que el fichaje del campeón del mundo implicaría una compra por una cantidad no menor a los 50 millones de euros.

El Barcelona estaría consciente de las condiciones económicas necesarias para concretar el movimiento y trabajaría para alcanzar un acuerdo con el Manchester City lo antes posible.

Por el momento, la información apunta a que Rodri ya habría elegido al conjunto catalán, aunque todavía falta que ambos clubes lleguen a un acuerdo para que el traspaso pueda cerrarse.

Los fichajes del Barcelona para la temporada 2026-2027

La posible incorporación de Rodri Hernández se sumaría a los movimientos que el FC Barcelona ya realizó para afrontar la temporada 2026-2027.

Previamente, el conjunto blaugrana cerró los fichajes de Anthony Gordon, procedente del Newcastle de Inglaterra; Karim Adeyemi, desde el Borussia Dortmund de Alemania; y Jesse Bisiwu, procedente del Club Brujas de Bélgica.

De concretarse el acuerdo con el Manchester City, Rodri se convertiría en la cuarta incorporación del Barcelona para la nueva temporada.

El mediocampista llegaría al conjunto catalán después de conquistar la Copa del Mundo con España y tras un mercado de fichajes en el que también fue relacionado con el Real Madrid.