Tigres arrastra una larga racha sin victorias de visita en el cierre del torneo

Tigres afrontará las últimas cuatro jornadas del Apertura 2026 con la obligación de sumar puntos para mantener sus aspiraciones de clasificar a la liguilla, luego de ubicarse en la decimocuarta posición con 14 unidades.

El equipo universitario está a seis puntos de los puestos de clasificación y tendrá dos compromisos consecutivos como visitante antes de cerrar el torneo en casa.

El panorama se complica por su desempeño fuera del Estadio Universitario: los felinos acumulan ocho derrotas y cinco empates desde su última victoria como visitantes en la Liga MX. Su siguiente desafío será ante Pumas, equipo que suma dos puntos más y ocupa tres posiciones por encima en la tabla.

Con 12 puntos todavía en disputa, Tigres necesita mejorar sus resultados en el cierre del campeonato para acercarse a los puestos de clasificación.

Víctor Manuel Vucetich y los Tigres buscan mejorar en el cierre del torneo. Mexsport

Tigres no gana como visitante desde el torneo pasado

La última victoria de los regiomontanos fuera de casa ocurrió en la jornada ocho del certamen anterior, cuando derrotaron 4-1 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes. Desde entonces, no han conseguido otro triunfo como visitantes en la Liga MX.

La racha incluye ocho derrotas y cinco empates, entre ellos la remontada que sufrieron ante Chivas en los cuartos de final del torneo pasado. Esta falta de resultados representa un obstáculo para un equipo que necesita recuperar terreno en la clasificación durante las últimas fechas.

En contraste, Tigres registra tres victorias, dos empates y una derrota como local en el Apertura 2026. Sin embargo, su último partido en el Estadio Universitario terminó con una caída por 2-0 ante León, resultado que también frenó su avance en el torneo.

Pumas y Pachuca, primeras pruebas fuera de casa

El calendario de Tigres contempla dos partidos como visitante antes de regresar a su estadio para disputar las últimas jornadas. El primero será ante Pumas, en la fecha 14, en un enfrentamiento directo que puede modificar la distancia entre ambos en la lucha por los puestos de Liguilla.

Después, en la jornada 15, los universitarios visitarán a Pachuca, conjunto que se encuentra dos posiciones por debajo y a un punto de distancia. Ambos encuentros representan oportunidades para recortar diferencias, aunque el historial reciente de Tigres fuera de casa añade presión a estos compromisos.

Los últimos dos partidos de la fase regular serán en el Estadio Universitario, pero ante rivales ubicados en la parte alta de la clasificación. Tigres recibirá primero a Cruz Azul, que ocupa el tercer lugar, y posteriormente al América, líder del Apertura 2026.

La dificultad del calendario obliga al equipo a aprovechar los puntos disponibles en cada jornada. Con cuatro encuentros por disputar, los resultados ante Pumas y Pachuca serán especialmente relevantes antes de enfrentar a dos de los equipos mejor posicionados del campeonato.