“Mucho orgullo que sea de Cantera”: Pablo Bennevendo

Pablo Bennevendo destacó el orgullo que representa ser canterano de Pumas, al igual que Hugo Sánchez, quien recibirá un homenaje por parte del Club Universidad Nacional este sábado 24 de octubre, durante el partido contra Tigres, en el marco de los 50 años de su debut con el equipo auriazul.

El defensor universitario reconoció la trayectoria de Hugo Sánchez y resaltó la importancia de que una figura de su dimensión haya surgido de la Cantera. Desde su perspectiva como canterano, Bennevendo consideró especial que el club le otorgue un reconocimiento a uno de sus máximos referentes, no solamente del Pedregal, sino del futbol mundial.

“Todos conocemos la gran carrera de Hugo. Que haya salido de aquí de Pumas y nos represente como mexicanos y canteranos es muy lindo. Darle ese reconocimiento este fin de semana es muy lindo. Hablando desde lo personal, como canteranos, que haya salido un referente así al futbol mundial es algo de apreciar bastante. Mucho orgullo de que sea parte del club”, expresó Bennevendo.

Pablo Bennevendo afirmó que siente mucho orgullo que sea parte de Pumas Mexsport

El homenaje tendrá lugar cinco décadas después de que Sánchez Márquez disputara sus primeros minutos con los colores azul y oro. El 23 de octubre de 1976, el delantero debutó ante Tigres en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cuando ingresó al minuto 25 en sustitución de José Geraldo Cándido. En aquel encuentro, también participó en la jugada que terminó con la única anotación del partido.

A partir de ese momento, Hugo Sánchez se convirtió en una de las figuras más importantes en la historia de Pumas. Durante su etapa con el conjunto universitario, contribuyó a la conquista de dos títulos de Liga, además de disputar dos finales del campeonato mexicano y levantar dos trofeos internacionales: la Copa de Campeones de la Concacaf y la Copa Interamericana.

En total, el histórico delantero disputó 194 partidos oficiales con el equipo auriazul y marcó 102 goles. Su última aparición con Pumas ocurrió el 9 de agosto de 1981, cuando portó el brazalete de capitán y encabezó al equipo en la conquista de su segundo campeonato de Liga.

Ahora, a 50 años de aquel debut frente a Tigres, el Club Universidad Nacional reconocerá la trayectoria de uno de sus máximos ídolos. Para Bennevendo, el homenaje también representa una oportunidad para destacar el legado de un futbolista que, además de dejar huella en la institución, se convirtió en un referente para los jugadores formados en Cantera.