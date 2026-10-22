México entrega su bandera a la nueva generación olímpica rumbo a los Juegos de la Juventud

Una nueva generación de atletas mexicanos se prepara para escribir su propia historia en el movimiento olímpico. La delegación nacional que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud fue protagonista de la ceremonia de abanderamiento, un acto que simboliza el compromiso, la responsabilidad y el orgullo de representar a México en el escenario internacional.

La ceremonia, realizada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), contó con la presencia del secretario de Educación en México, Mario Delgado, así como autoridades gubernamentales del deporte mexicano, de igual manera estuvo presente la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá Izguerra y representantes del COM, entrenadores y miembros de la delegación nacional.

Mario Delgado entregó el lábaro patrio a los abanderados. Héctor López.

Daniel Soborio Grillo y Ariadna Chávez Medina reciben la bandera de México

El momento central llegó con la entrega del lábaro patrio a Daniel Saborio Grillo de natación y Ariadna Chávez Medina de taekwondo, quienes asumieron la responsabilidad de representar a sus compañeros durante la justa juvenil.

Les invito a que cuando estén a punto de su competencia, recuerden que están representando al mejor país del mundo, un país que cree en su juventud y reconoce su talento, viajan a Dakar con el apoyo de la nación entera, vayan a Dakar y demuestren que la juventud mexicana tiene ímpetu, carácter y corazón", conminó a los atletas el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

La delegación mexicana está integrada por 62 atletas, quienes competirán en 19 disciplinas, con el objetivo de adquirir experiencia internacional y buscar resultados que permitan consolidar el desarrollo de las nuevas generaciones del deporte nacional.

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá dijo “queridos atletas, jóvenes, llenos de sueños, de ilusiones y sobre todo con esa hambre de gloria que distingue a quienes están dispuestos a luchar por algo más grande que ustedes mismos”.

Van a África a representar a México, a competir frente al mundo y a demostrar de qué están hechos, pero quiero que tengan algo muy presente. Ustedes no viajan solos. Detrás de cada uno hay horas de entrenamiento, sacrificios familiares, entrenadores que han creído en ustedes y muchas personas que han trabajado para hacer posible este momento” agregó

Reproducir Mario Delgado dirige un mensaje a la delegación mexicana.

Una oportunidad para los atletas jóvenes

Para los jóvenes deportistas, esta participación representa una oportunidad de medirse frente a algunos de los mejores talentos de su generación, además de dar un paso importante en sus aspiraciones de llegar a unos Juegos Olímpicos de mayores.

En nombre de los atletas participantes habló Carlo Cruz Zamudio de salto de pértiga, atletismo, quién dijo “hoy comienza una nueva etapa de nuestra historia deportiva, disfrutemos de esta oportunidad, confiemos en todo lo que hemos entrenado y recordemos que llegar hasta aquí ya habla de nuestra capacidad para superar desafíos”

Vamos a Dakar a dar lo mejor, a aprender y a demostrar que la juventud mexicana tiene talento, carácter y sueños que no conocen límites” concluyó.

Más allá de los resultados deportivos, los Juegos Olímpicos de la Juventud representan una plataforma de formación, intercambio cultural y desarrollo competitivo para atletas que comienzan a construir su trayectoria internacional.

Con la bandera nacional como símbolo de unidad, México se prepara para una nueva aventura olímpica en la que sus jóvenes talentos buscarán dejar huella.