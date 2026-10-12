¿Hubo muertos ocultos en el Corregidora? El documental de HBO que contradice la versión oficial

HBO Max presentó el documental Tragedia en el estadio Corregidora, el cual aborda un panorama extraoficial e incluye testimonios sobre personas que vivieron el desafortunado suceso entre Atlas y Querétaro en 2022.

La proyección pertenecea la serie True Crime de HBO Max: Tragedia en el estadio La Corregidora, que llegará a la plataforma el 14 de octubre. El eje principal del documental es el contraste entre la versión oficial y la investigación del equipo periodístico, que, a lo largo de un año y medio, reunió información y testimonios de personas presentes en el estadio que dejan abierta la posibilidad de que hubiera personas fallecidas.

Además, el documental expone la falta de elementos de seguridad privada capacitados para atender un evento de alto riesgo. Por ello, se cuestiona la contratación de dichos elementos y se plantea la posibilidad de que algunas de las personas contratadas para labores de seguridad tuvieran vínculos con las barras.

¿Qué pasó realmente en el Estadio La Corregidora?

A través de videos, se observa a algunos de estos elementos abrir las rejas del estadio durante el enfrentamiento entre la Barra 51 del Atlas y la Resistencia Albiazul del Querétaro. Otro aspecto importante es la revisión de los aficionados antes de ingresar al estadio.

De acuerdo con testimonios y videos, los seguidores del Atlas fueron sometidos a revisiones minuciosas por parte del personal de seguridad. Sin embargo, durante el enfrentamiento, barristas del Querétaro presuntamente portaban objetos punzocortantes, palos y barras metálicas, según los testimonios de uno de los líderes de la Barra 51 del Atlas.

A partir de lo expuesto, el documental plantea el cuestionamiento sobre si se ocultaron las muertes de algunos aficionados en el estadio, ya que tanto los testimonios como los videos recopilados muestran a personas con una apariencia muy pálida y que no reaccionaban cuando las tocaban.

La Liga MX no quiso dar su postura

Durante la proyección, el periodista de investigación Óscar Balderas, el director del proyecto audiovisual, Alberto Arnaut, y César Muñoz, productor ejecutivo de HBO, fueron cuestionados sobre la participación de directivos de la FMF y la Liga MX en el documental.

Cartel del documental

Ambos señalaron que se negaron a participar. “Nadie de la Liga MX habló… La Federación no quiso participar… el único que aceptó dar la entrevista fue Gabriel Solares, dueño del Querétaro”, declaró Alberto Arnaut durante la proyección.

¿Qué testimonios aparecen en el documental?

El documental reúne testimonios de integrantes de ambas barras, la Resistencia Albiazul y la Barra 51, así como de periodistas, autoridades y directivos relacionados con los hechos. Entre las figuras que aparecen están Marion Reimers, Álvaro Morales, Hernán Cristante, entonces director técnico del Querétaro, y Gabriel Solares, expresidente del club.

¿qué dijo el gobierno de Querétaro?

También participan Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro; Carlos Rodríguez Di Bella, entonces coordinador de Protección Civil, y Leonardo López, director policial de Querétaro. Por su parte, el periodista de investigación Óscar Balderas aborda las inconsistencias en la información oficial sobre las víctimas.