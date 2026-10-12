Liga MX: Equipos tiemblan por tabla de menores tras la Jornada 11 del Apertura 2026

Tras la Jornada 11 del Apertura 2026, únicamente 6 equipos cuentan con la suma total cumplida de minutos en la tabla de menores, sin embargo, 12 de ellos aún cuenta con una deuda que deberán saldar en los siguientes compromisos de la Fase Regular.

Cada uno de los 18 equipos de la Liga MX debe de cumplir con 1,170 minutos de menores en el semestre, contando con la posibilidad de –máximo- poder sumar 225 de ellos en cada uno de los compromisos.

Una vez concluida la actividad de la Jornada 11 en el Apertura 2026 de la Liga MX, Xolos, Atlante, América, Necaxa, Pumas y Pachuca son los únicos conjuntos que ya cumplieron con la norma y no deberán preocuparse en el resto del certamen.

Así marcha la tabla de minutos de menor luego de 11 partidos disputados por cada una de las escuadras; América, Monterrey, Querétaro y Xolos cuentan con un partido pendiente correspondiente a la Jornada 7:

*1. Xolos / 1,795

*2. Atlante / 1,665

*3. América / 1,502

*4. Necaxa / 1,343

*5. Pumas / 1,255

*6. Pachuca / 1,192

Tras la Jornada 11 del Apertura 2026, Monterrey, Pachuca, Pumas y Tigres estarían eliminados de la Liguilla al mantenerse fuera de los 8 primeros. Mexsport

7. Atlas / 1,154

8. Chivas / 1,038

9. Atlético San Luis / 957

10. León / 837

11. Toluca / 828

12. Cruz Azul / 665

13. Tigres / 645

14. Puebla / 591

15. Santos / 515

16. Querétaro / 495

17. Monterrey / 469

18. FC Juárez / 441

* En caso de no cumplir con los 1,170 minutos que exige la Liga MX en la tabla de menores, el que incurra en la falta perderá 3 puntos de los conseguidos en la Fase Regular del Apertura 2026, además de tener que cubrir con una multa económica impuesta por el órgano rector del futbol mexicano.

BFG