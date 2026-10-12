¿Quién es Esteban González?: Técnico revelación del Apertura 2026 en Liga MX

Con 44 años, Esteban González vive su tercera experiencia como entrenador profesional con los Gallos del Querétaro, llevándolos a pelear por el liderato del Apertura 2026 en el tramo final de la Fase Regular; el estratega chileno ya sabe lo que es ser campeón, coronándose con el Coquimbo Unido en la Liga de 2025.

Tras una etapa como jugador que desarrolló por completo en Chile, Esteban González vistió la playera de 11 clubes entre 2001 y 2016, colgando los botines con 34 años y arrancando su experiencia por los banquillos en Chile.

Deportes Concepción fue el primer conjunto al que dirigió, arrancando en la quinta división y ascendiendo temporada a temporada al club que le brindó su primera oportunidad, dejándolos en la tercera categoría y tomando las riendas de Coquimbo Unido, con quienes en la campaña inicial terminó en 8° de la tabla de posiciones y a la siguiente se coronó en la Liga del futbol de Chile.

Para el Clausura 2026, Esteban González probó las mieles de lo que es salir de Chile, recalando en la Liga MX con los Gallos Blancos, lejos de todo reflector y acompañando a los queretanos a terminar en el 11° peldaño de la tabla de posiciones, situándose fuera de la Liguilla.

En su segundo semestre dentro del futbol mexicano, Esteban González rompió todos los paradigmas y –a pesar de comenzar con derrota- los resultados ante conjuntos como Pachuca y Tigres impulsaron un proyecto que hoy los tiene dentro de los primeros tres sitios del Apertura 2026, luchando por los puestos de honor y generando asombro entre clubes y aficionados.

Resultados de Querétaro en el Apertura 2026

Estos son cada uno de los partidos que han disputado los Gallos de Esteban González durante el Apertura 2026 de la Liga MX, siendo el caballo negro del semestre en el futbol mexicano y buscando su sitio en la siguiente Liguilla:

Querétaro 0-1 América / Jornada 1 - Estadio Corregidora, sábado 18 de julio.

Pachuca 1-2 Querétaro / Jornada 2 - Estadio Hidalgo, domingo 26 de julio.

Querétaro 3-2 Tigres / Jornada 3 - Estadio Corregidora, sábado 1 de agosto.

Pumas 0-0 Querétaro / Jornada 4 - Estadio Olímpico Universitario, domingo 15 de agosto.

Querétaro 1-2 Toluca / Jornada 5 - Estadio Corregidora, viernes 21 de agosto.

Atlas 1-3 Querétaro / Jornada 6 - Estadio Jalisco, sábado 29 de agosto.

Xolos 0-1 Querétaro / Jornada 8 - Estadio Caliente, viernes 11 de septiembre.

Querétaro 1-1 León / Jornada 9 - Estadio Corregidora, domingo 20 de septiembre.

Chivas 0-2 Querétaro / Jornada 10 - Estadio Akron, sábado 26 de septiembre.

Querétaro 2-0 Atlante / Jornada 11 - Estadio Corredora, sábado 10 de octubre.

Esteban González vive su tercera etapa como entrenador profesional; primera experiencia fuera de Chile.. Mexsport

Santos Vs Querétaro / Jornada 12 - Estadio Corona, sábado 17 de octubre.

Atlético San Luis Vs Querétaro / Jornada 13 - Estadio Libertad Financiera, martes 20 de octubre.

Querétaro Vs Cruz Azul / Jornada 14 - Estadio Corregidora, domingo 25 de octubre.

FC Juárez Vs Querétaro / Jornada 15 - Estadio Olímpico Benito Juárez, viernes 30 de octubre.

Querétaro Vs Puebla / Jornada 16 - Estadio Corregidora, domingo 8 de noviembre.

Querétaro Vs Monterrey / Jornada 7 - Estadio Corregidora, sábado 14 de noviembre.

Querétaro Vs Necaxa / Jornada 17 - Estadio Corregidora, domingo 22 de noviembre.

BFG